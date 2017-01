C’est une occasion comme il ne s’en présente qu’une fois dans une vie. Demandez donc aux Claudia Tagbo, Nawell Madani, Thomas N’Gijol ou encore, pour ne citer qu’eux, Malik Bentalha. Tous y sont passés un jour, par la case Jamel Comedy Club. C’est d’ailleurs à partir de ce sacré coup de pouce que leur carrière a décollé.

Depuis quelques mois, Jamel Debbouze a décidé d’élargir son concours d’humoristes à une plus jeune génération. Le mois dernier, Canal + diffusait ainsi la première saison du Jamel Comedy Kids jetant un coup de projecteur sur 30 enfants au talent prometteur. Le défi de ces jeunes humoristes, âgés entre 4 et 12 ans ? Interpréter sur scène le sketch d’un humoriste célèbre. C’est exactement qu’il sera demandé aux prochains candidats que sélectionnera Jamel Debbouze pour la 2e saison de son Comedy Kids. Et le Jacques Martin 2.0. a déjà une petite idée de ce qu’il recherche…

Jamel fera passer les auditions aux Belges

En effet, comme nous pouvons vous le révéler, Jamel aimerait faire pousser quelques graines d’humoristes bien de chez nous. À cet effet, il organisera le 21 février prochain un grand casting en Belgique (probablement à Bruxelles, le lieu exact reste à définir) ! "Toute une session d’auditions sera consacrée à la recherche de jeunes talents belges", nous fait-on savoir du côté de l’organisation.

Inutile cependant de se rendre au casting les mains vides… Il faudra aux parents de ces humoristes en arbre d’abord remplir quelques conditions. La première : le potentiellement futur protégé de Jamel Debbouze doit être âgé entre 4 et 12 ans. Deux photos, ainsi qu’une courte vidéo (2 minutes maximum) dans laquelle l’enfant se présente doit être envoyée au préalable à castingnordjamel@gmail.com. Il est évidemment préférable que le candidat soit un brin espiègle, reste naturel et ne soit pas timide du tout face à la caméra.

Si le profil du jeune comique correspond à tous ces critères et séduit dans un premier temps les responsables du casting, l’enfant sera appelé - "il arrive que ce soit Jamel qui annonce lui-même la bonne nouvelle" - à passer l’audition du 21 février, où l’attendra le patron du rire. Une vingtaine de jeunes Belges sélectionnés par la suite pourraient ainsi se voir convier au tournage, au printemps prochain, de la 2e édition du Jamel Comedy Kids. "On doit voir beaucoup d’enfants avant de trouver la perle", nous dit-on.

Mais si la concurrence s’annonce rude - les Belges ont tout de même la chance de sortir leur épingle du jeu lors de ce casting noir-jaune-rouge -, c’est dans la joie et l’insouciance que toutes les étapes, jusqu’à la diffusion télé, sont menées. "Les enfants ne sont pas rémunérés, mais félicités sous la forme de cadeaux". Comme à la grande époque de L’école des fans. Quel petit Belge, futur roi du stand-up, collectionnera les 10/10 ?





Inscription et renseignements par mail : castingnordjamel@gmail.com