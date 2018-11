Le torchon brûle entre François Hollande et Jean-Jacques Bourdin. Celui qui a fait comprendre il y a peu qu'il pourrait faire son grand retour en politique est depuis lors omniprésent dans les médias. Mais s'il a répondu présent à l'appel de nombreux journalistes, ce n'est pas le cas de celui de Jean-Jacques Bourdin resté sans réponse.

Au point que le journaliste de BFMTV commence à croire qu'il existe une rancœur personnelle de la part de François Hollande à son égard. "Un jour, je lui ai demandé s'il était à la hauteur de sa fonction... C'est peut-être pour ça. Mais c'est entre lui et moi", s'est interrogé Bourdin ce matin pendant sa quotidienne.

Mais si rancœur il y a, elle est bel et bien partagée par les deux hommes. Le journaliste n'a, en effet, pas mâché ses mots tout au long de son émission, taclant violemment l'ancien chef d'Etat français. "C'est un homme qui ne tient jamais ses promesses" a ainsi déclaré Jean-Jacques Bourdin. "Ça fait trois mois que je lui envoie des invitations et ça fait trois mois qu'il me répond 'Oui, oui, je viens la semaine prochaine... Je vais venir bientôt'", a-t-il ajouté mécontent, il n'est jamais venu et je ne sais pas pourquoi".

Pour le journaliste de BFM, ce refus de François Hollande de tenir ses promesses est la preuve même que l'ancien président n'est pas digne de se représenter à la fonction suprême.

Des propos qui risquent de ne pas plaire à François Hollande en pleine reconquête de son ancien électorat.