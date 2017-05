D’ici quelques semaines, Jean-Louis Lahaye - présent hier soir sur le plateau des T alents chantent l’Eurovision - sera de retour sur La Une avec une quatrième saison de Sur les traces de .

L’animateur ouvrira le bal en dédiant un épisode entier à la vie de l’écrivain liégeois Georges Simenon, père du personnage de fiction Jules Maigret. Pour marquer le coup, l’équipe de l’émission historique se déplacera d’ailleurs en Hongrie, et à Budapest plus précisément, pour assister au tournage de l’adaptation de la série Maigret en compagnie du célèbre Rowan Atkinson, acteur qui a repris le rôle du commissaire à la pipe et au chapeau vissé sur la tête. "C’est impressionnant car l’équipe de production a réellement reconstruit un village français à Budapest ", explique Jean-Louis Lahaye.

Celui que tout le monde associe à Mister Bean leur a d’ailleurs accordé une interview d’une bonne vingtaine de minutes dans laquelle il parle non seulement de son rôle de Jules Maigret mais également de la Belgique, pays où a été créé le commissaire fictif. "On commencera l’épisode sur notre rencontre avec Rowan Atkinson qui est un acteur passionnant", continue celui qui ira également à la rencontre de John Simenon, fils de l’écrivain et producteur de la nouvelle série. La Cité Ardente, berceau du personnage de fiction, sera également mise en avant lors de cet épisode. Laquelle sera suivie, plus tard en août, d’une autre sur Jules César.