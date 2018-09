À soixante ans passés, vingt-deux célibataires ne rêvent que d’une chose : retrouver l’amour ou, du moins, une personne avec qui partager des moments de vie. Dans Hôtel romantique, Sophie Pendeville, David Antoine et Jean-Michel Zecca rendent cela possible. L’aventure riche en émotions et en belles rencontres commence ce lundi sur RTL-TVI. "J’ai été animateur de Club Med en Tunisie. On retrouve un peu les codes. Il y a une sorte de gala du soir ou on fait un peu le débriefing et on charrie tout le monde sur ce qu’il s’est passé pendant la journée. Il y a des groupes qui se créent, des affinités qui se tissent" , explique l’animateur de Septante et un dont le pronostic concernant un futur couple s’est avéré bon. "Ils se regardaient déjà sur le chariot. Ils nous l’ont d’ailleurs confirmé par la suite. Dès la première minute, ça a été le coup de foudre. C’est quand même rassurant. Septante ans, une histoire d’amour. Quatre-vingt, des papillons dans le ventre. J’ai découvert des gens qui se demandaient de quoi serait fait leur quatrième âge."

Les candidats vous ont-ils surpris ?

(...)