Ce matin-là, il entendait "rendre au poulet ses lettres de noblesse". Dit comme ça, ça peut sembler rigolo - et, du reste, on s’amuse beaucoup dans l’émission - mais derrière la légèreté et la bonne humeur, il y a du travail. Pour que tout soit fluide, des interventions des chroniqueurs, aux auditeurs qui appellent en passant par l’info, Jean-Michel Zecca bosse, et pas qu’un peu. C’est qu’assurer une tranche aussi importante que celle-là - 11h/12h30 - sur la première radio de France, ça se prépare. Et même s’il est aux manettes depuis des années, la pression (salutaire) est toujours là…

Ca fait combien de temps que vous êtes sur RTL France, l’été ?

"C’est mon dixième été, déjà. J’ai commencé en 2008."

Comment étiez-vous arrivé là, à l’époque ?

"C’était Gilbert Montagné qui était en charge de cette tranche-là mais, à un moment donné, il a décidé de se lancer dans la politique. Du coup, il ne pouvait plus assurer la radio. Il n’a pas très bien fait, d’ailleurs, car, si j’ose dire, on ne l’a plus revu… Ils cherchaient donc quelqu’un pour dépanner, un peu en urgence. Ils ont organisé un petit casting, ça s’est bien passé et j’ai démarré directement en 2008, l’été en question, avec Charlotte Valendrey. C’était une émission qui n’était pas du tout celle-là."

Année après année, vous n’avez d’ailleurs pas du tout fait la même émission !

...