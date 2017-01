"Je l'aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé." C'est ainsi que Jenifer a décrit sa relation avec Jean-Pascal, dans une interview accordée Télé 7 Jours pour les 15 ans de la première saison de la Star Academy, l'émission culte de TF1.

Ni une, ni deux, l'agitateur (le provocateur, la bête à poils, l'animal, bref Jean-Pascal) a réagi sur Twitter : "Après les révélations de Jen' qui apparemment était briefée par la prod', sachez que pour ma part, j'étais honnête. Comme vous me connaissez", a assuré Jean-Pascal Lacoste.

Un peu plus tard, sur Instagram, Jenifer a mis fin à la mini-polémique en postant une photo sur Instagram du casting de la toute première saison de ma télé-réalité musicale. "Ces moments sont uniques et ils nous appartiennent", commente la gagnante avant de critiquer "les raccourcis journalistiques qui déforment et trahissent ce que l'on a dit vraiment."

Une dernière fois, JP lui a répondu d'un petit tweet, la remerciant. Une histoire qui finit donc bien, heureusement pour nos souvenirs.