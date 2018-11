"Tout va pour le mieux, comme vous pouvez le constater, a expliqué le journaliste de 68 ans dans une vidéo.

"Tout s’est bien passé. Vous savez, on est 70.000 tous les ans à être opérés d’un cancer de la prostate en France. C’est pour ça que j’en ai parlé. Il faut savoir se battre et puis faire confiance aux médecins et tout peut très bien se passer, comme ça s’est bien passé pour moi." TF1 vient d’ailleurs de confirmer son retour à l’antenne à Télé Star. Remplacé par son joker Jacques Legros, Jean-Pierre Pernaut devrait revenir au JT de 13 h dès ce lundi 12 novembre. De quoi terminer 2018 sur une bonne note !