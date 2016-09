Jenifer ne reviendra pas dans The Voice

Télévision

La chanteuse préfère se concentrer sur la version pour enfants et sur sa tournée.

Depuis le samedi 27 août, la troisième saison deThe Voice Kids bat son plein sur TF1. Les audiences sont au rendez-vous et les jeunes talents aussi. C’est bien simple, les coaches se les arrachent ! Jenifer n’a d’ailleurs pas hésiré à se donner en spectacle sur Smells Like Teen Spirit de Nirvana pour attirer l’un des candidats dans son équipe, ne laissant aucune chance à Matt Pokora et Patrick Fiori.

Les téléspectateurs ne pourront cependant plus admirer les talents de persuasion de la chanteuse que dans la version pour enfants du télécrochet. En effet, dans une interview consacrée à 50 mn Insidesur TF1, Jenifer a confirmé qu’elle ne reviendrait pas dans The Voice en 2017, émission où elle a tenu le rôle de coach pendant quatre saisons avant de se faire remplacer par Garou. "Je vais continuer The Voice Kids. Cette année, ça va être plus compliqué, je ne serai pas coach sur la version premium", explique-t-elle au micro de Nikos Aliagas.

En voyant l’année qui l’attend, on ne peut que comprendre sa décision. Alors que la sortie de son septième album n’est prévue que pour le 28 octobre prochain, Jenifer annonce déjà qu’elle prévoit une grande tournée. Rajoutez à cela un deuxième film pour la Niçoise, Faut pas lui dire, et les mois qui suivent risquent d’être bien chargés.

En ce qui concerne les coaches cette saison, le casting n’a pas encore été dévoilé. S’il est certain que Zazie ne rempilera pas pour une année supplémentaire - Lara Fabian est sur la liste de ses successeurs potentiels -, on ne sait pas, à ce stade, si Garou et Mika garderont leur place sur le fauteuil rouge. Florent Pagny, pour sa part, entend continuer l’aventure jusqu’à la saison 7. Après, il fera ses adieux à The Voice.