Elles étaient sœurs dans la série Friends et devraient normalement se retrouver, à nouveau, côte à côte sur le petit écran. Très grandes amies, Reese Witherspoon et Jennifer Aniston sont, en effet, en train de développer une série sur le monde impitoyable des talk-shows matinaux américains. Un projet qui sera bientôt présenté aux chaînes du câble et aux plateformes des États-Unis, phase préliminaire avant une arrivée potentielle en Europe.

Un retour à la télévision pour Jennifer Aniston, treize ans après Friends, série culte qui l’a fait découvrir au monde entier et dans laquelle elle interprétait le personnage de Rachel. L’actrice avait partagé ses envies de revenir sur le petit écran, en janvier dernier. "J’y ai beaucoup réfléchi. C’est là qu’est le travail. C’est là qu’est la qualité", avait-elle déclaré au magazine Variety, ajoutant : "Je suis arrivée à un moment de ma carrière où je veux raconter des histoires merveilleuses, avec des personnages passionnants et prendre du bon temps."

L’ex-épouse de Brad Pitt ne compte cependant pas délaisser le cinéma pour autant. Elle est d’ailleurs à l’affiche (en tant qu’actrice et parfois, en tant que productrice) de nombreux films hollywoodiens dont les sorties sont prévues dans les années, voire les mois à venir. Parmi eux, on retrouve notamment What Alice Forgot, comédie de David Frankel, réalisateur du Diable s’habille en Prada, ou encore Dumplin d’Anne Fletcher, à qui l’on doit 27 robes ou encore La proposition.

De son côté, Reese Witherspoon fait partie des actrices hollywoodiennes les plus en vogue de l’année avec le succès de Big Little Lies, mini-série dans laquelle elle donne la réplique à Nicole Kidman et à Shailene Woodley. Les bonnes audiences ont d’ailleurs motivé HBO a développé une deuxième saison de la série.