Mais voilà, choisir la chaîne concurrente pour donner une première interview depuis son éviction, ça ne passe pas. Et surtout pas pour Cyril Hanouna, présentateur phare du PAF et de "Touche pas à mon poste".Rappelons que Jeremstar, blogueur et spécialiste de téléréalité s'est retrouvé au milieu d'un scandale après la publication d'une vidéo pornographique par Aqababe, un blogueur qui reproche à son homologue de lui avoir volé une photo exclusive.Ce lundi, Jeremstar était donc l'invité de TPMP pour expliquer son choix d'avoir accordé une interview à "Quotidien".Le jeune homme affirme donc avoir été obligé de s'exprimer ailleurs que pour son employeur., a expliqué le principal intéressé sur le plateau.Jeremstar, pour répondre à l'une des questions des chroniqueurs, a confirmé qu'on lui avait demandé de