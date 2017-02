Il y a quelques années, Mamine Pirotte, alors pensionnée, était revenue sur les antennes télé de la RTBF, dans l'émission quotidienne Sans chichis.

Dans le talk-show de Joëlle Scoriels, elle avait hérité du tendre rôle de Madame Expression. L'animatrice se souvient de cette grande dame de téél (et de radio) avec beaucoup de tristesse. "Je me suis sentie marrainée par Mamine quand j'ai commencé Sans chichis", nous confie-t-elle. "Elle a toujours fait montre d'une bienveillance illimitée à mon endroit. Elle a incarné à mes yeux la droiture et le bon sens, elle a eu un parcours de vie qui force le respect…Je lui garde une place affectueuse dans mon cœur".