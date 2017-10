Mauvaise nouvelle pour le candidat !

"Le 5, il ne s’est pas présenté à son poste et depuis, plus de nouvelles. On a vu qu’il était dans l’émission avec l’article dans La Voix du Nord", raconte un représentant de Transvilles, la société de bus et de trams de la région de Valenciennes pour laquelle Jordan - candidat de la maison de secrets - travaille.

Le 5 septembre dernier, Jordan a en effet demandé à son employeur un congé sans soldes pour pouvoir participer à Secret Story 11 sur NT1. Mais la société de transport Transvilles a refusé, peut-on lire sur le site de La Voix du Nord. Coupé du monde extérieur dans cette téléréalité, le jeune homme pourrait donc se retrouver au chômage à sa sortie…

À moins que ce ne soit son secret?