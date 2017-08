Si son passage à The Voice Belgique (elle a été candidate de la saison 1) lui a ouvert les portes de l’animation télé, Julie Compagnon n’en a pas pour autant oublié la musique. En parallèle de son boulot sur le petit écran, la chroniqueuse du 8-9 de VivaCité et d’On n’est pas des pigeons sur La Une vit à fond sa passion, notamment avec Christophe Pons, guitariste du groupe Machiavel (mais également de Lara Fabian et Tina Arena) avec qui elle a décidé, en mars dernier, de créer le duo acoustique (guitare - voix) Closer. "On a choisi ce nom car il définissait bien notre relation. Christophe est une personne timide et réservée alors que moi, je suis une fille très extravertie. Nos caractères sont opposés et pourtant, nous nous sommes retrouvés sur un projet commun : la musique. Celui-ci nous a rendus plus proches (Closer en anglais, NdlR)", nous explique la jeune femme de 33 ans qui, outre lors d’événements privés, chantera avec son partenaire, le 23 août prochain, lors de la grande Golf 48 au profit de Cap 48. Musique !

Comment Closer a-t-il vu le jour ?

"Je connaissais évidemment Christophe Pons de réputation. J’ai toujours voulu jouer avec lui car c’est une pointure dans son domaine en Belgique. Cela fait cinq ans que l’on se croise régulièrement en backstage mais deux ans que l’on travaille ensemble dans le cadre d’Hong Kong Stars, une troupe reprenant les plus beaux titres de France Gall. Je lui ai dit que j’avais envie de collaborer avec lui sur un projet. Lui m’a répondu qu’il adorait ma voix donc, on s’est lancé dans l’aventure !" (sourire)

Quels styles de titres interprétez-vous dans le cadre du groupe Closer ?

"Pour le moment, on fait des reprises de titres anglo-saxons et américains. Ce sont des morceaux subtils qui parlent d’amour, pas des chansons qui font danser sur les tables ! (rires) Notre objectif est évidemment de bosser sur des morceaux à nous par la suite. D’ailleurs, j’ai déjà plusieurs chansons dans mes tiroirs…" (sourire)

Depuis deux ans, vous êtes la chanteuse d’Hong Kong Stars, troupe dans laquelle vous chantez les plus beaux tubes de France Gall. C’est l’une de vos chanteuses préférées ?

"Je suis fan de France Gall depuis que je suis gamine mais pas à l’excès. Ses chansons que j’adore chanter ? Ella, elle l’a , La groupie du pianiste ou encore La déclaration d’amour ."