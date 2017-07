La bonne nouvelle est tombée il y a deux semaines : Julie Denayer a été choisie pour venir compléter l’équipe des présentateurs du RTL Info. La journaliste et productrice d’Indices (qui revient tout l’été) fera ses premiers pas au JT de RTL-TVI, ce vendredi lors du RTL Info 13 heures, ainsi que samedi et dimanche, lors des deux JT de la chaîne, c’est-à-dire ceux de 13 heures et de 19 heures. "Je ne me rends pas encore bien compte de ce qui m’arrive", nous confie Julie Denayer à la veille du Jour J. "C’est vrai qu’il y a un petit stress, mais c’est normal. C’est un travail d’équipe, donc je n’ai pas envie de décevoir. J’ai, en tout cas, hâte de retrouver les équipes avec qui j’ai préparé mon entrée au JT."

La semaine dernière, la journaliste a, en effet, suivi une formation afin de se préparer au mieux au nouvel exercice qui l’attend. "Tout a commencé il y a un peu plus d’un mois. On m’a demandé de faire une maquette, c’est-à-dire fabriquer et présenter un JT sur le plateau du RTL Info . J’ai débriefé tout ça avec Laurent Haulotte qui m’a ensuite proposé d’intégrer l’équipe. J’ai alors demandé à suivre Luc Gilson pendant une matinée pour voir comment se construisait un vrai JT . Bon, ce que j’ai appris était surtout technique puisque, en tant que journaliste, je sais déjà comment fonctionne le RTL Info . J’ai déjà participé aux réunions de rédaction, etc.", explique celle qui avoue avoir "encore des choses à améliorer concernant la présentation du JT".

Pour le moment, Julie Denayer ne sait cependant pas encore à quoi s’attendre en ce qui concerne sa future implication dans le RTL Info. "Je vais commencer en tant que joker, comme Olivier Schoonejans et Alix Battard l’ont fait avant moi. Je pense que je remplacerai l’un ou l’autre présentateur en fonction des besoins. Mais je n’en sais pas plus à ce stade", explique la jeune femme qui compte se prendre des vacances bien méritées après ses trois jours intenses de RTL Info.