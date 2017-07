La journaliste a brillamment présenté le RTL Info 13 heures

Un "nouveau" visage a fait son apparition au RTL Info 13 heures, ce vendredi sur RTL-TVI. Il s'agit de Julie Denayer, journaliste et productrice de la chaîne privée. "Bonjour, bienvenue à vous dans le RTL Info 13 heures", lance la nouvelle présentatrice du JT, débutant son premier journal par un sujet sur le trafic de drogue dans le Festival de Dour.

La journaliste, vêtue d'une chemise blanche très sobre et légèrement échancrée, a enchaîné les sujets avec le professionnalisme et le naturel qui la caractérisent. Les quelques moments d'hésitation et le stress de la première fois n'a pas empêché Julie Denayer de mener brillamment son JT jusqu'au bout. "J'ai encore des choses à améliorer", admet toutefois la jeune femme qui sera également aux commandes du RTL Info ces samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet, à 13 heures et 19 heures. En fin de journal, Julie Denayer remercie l'équipe du RTL Info pour "son accueil chaleureux."