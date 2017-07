#reineduhashtag, #popularité, #numérounsurInstagram. Voilà un trio de hashtags que Julie Taton pourrait, si elle en avait envie, publier sur son compte Instagram. Celle-ci est, en effet, l’animatrice de RTL-TVi la plus suivie sur le réseau social avec plus de 31.000 followers. Elle se classe ainsi devant Sandrine Corman (26.500 followers) et Émilie Dupuis (16.700 followers).

Cette première place, Julie Taton la doit certainement à sa présence en tant que chroniqueuse dans les première et deuxième saisons de Secret Story, diffusées sur TF1, NT1 et Plug RTL. Une expérience qu’elle ne continuera pas à la rentrée prochaine pour des " raisons professionnelles et personnelles ", explique-t-elle sur son compte Twitter.

Pas de toute, la jeune femme sait maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ses followers sont d’ailleurs bien servis. De son quotidien avec ses proches (et notamment son fils qu’elle surnomme littlepanda et dont elle cache toutefois le visage pour les photos) à ses derniers projets, en passant par quelques pensées philosophiques et spirituelles, et ses derniers achats vestimentaires. Des photos likées par des centaines de followers. On y retrouve d’ailleurs plusieurs de ses collègues comme Thomas Van Hamme, qui n’hésite pas à laisser un commentaire à sa camarade.

Émilie Dupuis est, quant à elle, bien placée pour détrôner notre reine d’Instagram en titre. Grâce aux vidéos dans lesquelles elle donne des conseils sport, la speakerine a gagné plus de 2.000 abonnés en même pas une semaine. "Je ne m’attendais pas à un tel succès !" lance la speakerine qui conseille aux internautes de faire au minimum quinze minutes de sport par jour à la maison. " Après avoir publié une photo de Jude et moi en tenue de sport, plusieurs followers sont venus me demander des conseils sport. Je me suis dit que c’était l’occasion de partager des vidéos toutes simples et ciblées dans lesquelles je pouvais les motiver à bouger un peu. "

L’idée a visiblement plu aux internautes qui ont été plus de 15.000 à visionner la première vidéo d’Émilie Dupuis.