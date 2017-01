Depuis la rentrée, De quoi je me mêle ! n’a pas lésiné sur les surprises. À la présentation, dans un premier temps. En effet, parti relever un nouveau défi en devenant producteur et présentateur de Reporters , Michaël Miraglia laisse les commandes du talk-show de RTL-TVI à Sophie Pendeville, jusqu’ici son joker officiel. Le changement n’a visiblement pas déstabilisé les téléspectateurs puisque le jour de la reprise, soit le 9 janvier dernier, ils étaient 202.954 à suivre la quotidienne sur la chaîne privée.

Autre changement sur le plateau de De quoi je me mêle ! : outre l’arrivée de Fabian Le Castel, imitateur du Grand Cactus (RTBF) sur le plateau, Julien Lapraille, chroniqueur dans l’émission depuis à peine un an, passe désormais derrière les fourneaux pendant toute la durée de l’émission, soit un peu moins d’une heure. "Je réaliserai des plats simples et efficaces en donnant des trucs et astuces aux téléspectateurs", nous explique le cuistot qui n’aura qu’à utiliser une sonnette pour participer au débat. "Je ne voulais pas être totalement écarté des sujets traités dans l’émission. Donc, dès que je voudrai intervenir dans le débat, je donnerai un coup de sonnette et je dirai ce que j’ai à dire", continue Julien Lapraille qui participe à De quoi je me mêle ! tous les mardis et jeudis.

Une bonne façon donc de redynamiser l’émission de RTL-TVI et d’offrir à l’ancien candidat de Top Chef l’occasion de se sentir comme un poisson dans l’eau sur le plateau. "Je cuisine sept jours sur sept", nous explique Julien Lapraille qui, outre la cuisine à domicile, continue d’animer La Grande Balade - cette année, l’émission tournera autour de la Wallonie gourmande -, en compagnie de Ludovic Daxhelet.

En attendant d’ouvrir son propre restaurant, le cuistot s’est allié au joueur de football Thomas Meunier et à l’ancien entraîneur de football Dominique Gardeur afin d’ouvrir, à partir de février, une rôtisserie appelée La Plaza à Bastogne. "J’y apporterai mon savoir-faire", nous explique Julien Lapraille qui souligne que tous ces nouveaux projets ne changeront en rien ses engagements à la télévision. "Depuis ma sortie de Top Chef et mon entrée chez RTL-TVI, je réalise mes rêves", conclut-il des étoiles dans les yeux.