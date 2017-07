"Belle nouvelle saison à ma Secret Team. Vous allez me manquer ! Pour des raisons pro&perso, cette année, ce ne sera pas possible pour moi ! Love love." Il y a quelques semaines, l’animatrice belge Julie Taton annonçait qu’elle ne rempilerait pas pour une troisième saison dans le Debrief de Secret Story sur TF1.

Tout comme Émilie, gagnante de la saison 9, qui aurait d’autres projets. Qui dit départ, dit forcément arrivée. Cette saison, c’est Julien, le gagnant de Secret Story 10, qui rejoindra l’équipe du Debrief, toujours composée de Leila Ben Khalifa et Adrien Lemaître. "La production savait que j’aimais l’univers de la télévision et que ce genre d’expérience m’aurait plu, donc elle m’a proposé la place de chroniqueur. Je serai là pour apporter un éclairage sur les stratégies des candidats", nous explique le beau gosse qui avoue avoir reçu plein de propositions depuis sa victoire. Autre nouveauté cette année : l’appellation de la fameuse villa. Ne l’appelez plus Maison des Secrets mais bien Campus des Secrets. "On renvoie les candidats à l’école" (rires), nous lance Christophe Beaugrand, présentateur de l’émission avec humour. "Nous ne pouvons pas encore dévoiler les secrets de la saison. Tout ce que je peux dire, c’est que la maison n’a plus rien à voir avec celle des années précédentes." "On veut de la positive attitude. Il y aura des histoires, c’est logique. Mais on ne veut pas de scandales ou du crade", continue l’animateur qui ajoute qu’il manque encore deux ou trois candidats pour compléter le casting encore secret.

Celui-ci sera à découvrir lors du lancement de la saison sur Plug RTL (qui diffuse les quotidiennes, Les Debriefs et les primes) et TF1 (la chaîne ne diffuse que le lancement, le reste bascule sur NT1). La date n’a malheureusement pas encore été communiquée.