Kody et TPMP, c'est une histoire qui marche ! Après avoir imité Cyril Hanouna dans sa propre émission en décembre dernier, il semblerait que l'animateur français l'ait apprécié. Et même plus puisque, d'après Kody, il lui aurait proposé de faire partie de l'équipe des chroniqueurs de TPMP. Proposition acceptée par Kody qui commencera dès lundi prochain !

« Après avoir fait quatre passages dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait envie de bosser avec moi, nous confie Kody à l’heure où Fabian LeCastel, un autre du Grand Cactus, a lui décidé d’arrêter d’y participer. Et l’humoriste belge a donc accepté la proposition de la chaine C8. « Le producteur m’a dit: Cyril voudrait te tester autour de la table! Mais il a bien compris l’idée que je faisais d’autres trucs sur le côté et que j’ai plein d’autres idées de séquences ou de capsules aussi. »

La semaine prochaine, Kody sera donc bel et bien testé en tant que chroniqueur dans Touche pas à mon poste. « L’idée est qu’ils peuvent m’utiliser comme ils veulent un peu partout. Comme chroniqueur d’abord, pour une petite séquence ensuite, puis après on verra, poursuit l’acolyte de Jérôme de Warzée dans le Grand Cactus sur La Deux. C’est un mec imprévisible donc tout peut se passer.» Kody s’entend d’ailleurs très bien avec Baba, le trublion du PAF français. « Il me prend dans les bras, il est super sympa avec moi, raconte-t-il. En coulisses, il m’a dit que je l’avais bien fait kiffer et il a toujours le bon petit mot pour m’encourager. Il est pareil dans les couloirs que dans l’émission. Il n’est pas seulement euphorique devant les caméras! »

« Je ne lâche pas la Belgique »

Son rôle est flou jusqu’à présent, surtout qu’il va devoir faire sa place et s’imposer dans une équipe déjà bien huilée, mais il va tenter d’y mettre sa petit touche personnelle. « Comme Issa Doumbia, je vais donner mon avis, balancer des vannes et apporter une humeur, explique celui qui avoue ne pas regarder souvent la télé (« mais ça ne m’empêche pas d’en donner un avis! rires »). Moi je viens avec un point de vue d’humoriste qui regarde la télé. Je viens avec ma bonne humeur belge et… congolaise (sourire). Je serai donc moins virulent qu’eux car c’est un truc fort français ça. »

Kody n’y voit pas un job à temps plein pour autant. « Ca ne me plairait pas de faire chroniqueur tous les jours car ce ne sont pas mes aspirations à moi. J’ai plus envie de faire de la comédie mais c’est un super tremplin et une belle vitrine pour moi, conclut celui qui est en spectacle un peu partout -dont au Kings of Comedy de Bruxelles- avec son seul en scène Kody A vendre! Car j’ai envie d’aller jouer mon spectacle à Paris aussi. Mon envie est de jouer dans tout l’espace francophone car ce que tu fais en France est vu dans tous les pays francophones, de l’Afrique au Canada en passant par la Suisse, etc. Mais je n’ai pas du tout envie de lâcher la Belgique. Je m’amuse super bien au Grand Cactus, on est normalement reparti pour une troisième saison. Donc, je ne lâche pas! »