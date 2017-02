Kody et TPMP, c'est une histoire qui marche ! Après avoir imité Cyril Hanouna dans sa propre émission en décembre dernier, il semblerait que l'animateur français l'ait apprécié. Et même plus puisque, d'après Kody, il lui aurait proposé de faire partie de l'équipe des chroniqueurs de TPMP. Proposition acceptée par Kody qui commencera dès lundi prochain !