"Vous êtes trop en osmose !" Entre la jalousie d’une Sophie envers une Jennifer qui faisait "trop du pied" à son Julien (et qui aura eu raison d’elle) ou un Jules qui mord à l’hameçon lancé par une coquine Béatrice lors d’une partie de pêche ("T’as les mains chaudes dis… et de grosses paluches ! Je me demande ce que ça fait d’être dans les bras d’un homme des bois !"), l’épisode d’hier soir a tenu toutes ses promesses.

Ce rendez-vous de L’amour est dans le pré, avant que les candidats ne fassent leurs valises pour leur voyage en duo, aura révélé certaines personnalités. De l’incident Facebookien entre Magali et la victorieuse Lia ("Je ne suis pas un objet qu’on jette, tu ne me prends pas par dépit") au sujet d’Eric à Laetitia qui a préféré quitter l’aventure face à sa rivale Manon ("J’ai vu depuis le début que c’était Manon qu’Olivier préférait"), l’amour est déjà dans le pré du côté de Fabrice et Linda. Avant même de partir vers la Norvège avec le petit Marlon (où ils ont eu un souci de bagages), les deux tourtereaux avaient déjà passé la nuit ensemble. "Mais juste l’un contre l’autre !", assure Fabrice qui a donc vu Sabine partir d’elle-même. Sans oublier le coup de folie romantique d’Olivier pour sa Nathalie qu’il emmène dans un hôtel luxueux au parc d’attractions Europa Park en Allemagne. "Tu dois déjà évacuer ta maîtresse !", balance la pétillante Nathalie lorsque l’agriculteur avait encore besoin de quelques minutes de préparation avant de la laisser pénétrer dans la chambre. Entre eux, c’est donc déjà la montagne russe des sentiments !

Bref, "qui reviendra amoureux ?" comme le dit si bien Sandrine Dans. Réponse à partir de mardi prochain, à 20 h 15, sur RTL-TVI.