Un va-et-vient de tracteurs, de la paille en pagaille et les meuglements des vaches, bienvenue dans le Brabant wallon, du côté de Genappe, dans la ferme aux 650 bêtes de Pierre. En cette période de pleine moisson et sous un soleil de plomb, cet agriculteur de 23 ans est face à un dilemme crucial aujourd’hui : choisir entre ses deux dernières prétendantes, Charline et Adeline.

Et même s’il n’a pas beaucoup dormi (à peine 4 heures), Pierre - qui avait reçu 68 lettres au total au départ ! - a les idées claires. "Je suis fatigué par rapport au travail, nous confie l’homme qui fait les cent pas dans le foin. Puis, c’est dur de faire un choix quand même…" Sous ses airs réservés voire un peu bourru mais attendrissant ("je ne veux pas trop montrer mes sentiments pour ne pas donner de faux espoirs aux autres", justifie-t-il), Pierre a finalement opté pour… la douce et gentille Adeline. "Ce qui a fait la différence avec Julie dans le premier choix, c’était la différence d’âge (28 ans, voir ci-dessous, NdlR) et qu’elle avait un autre tempérament que ces deux-ci. Sans doute peut-être un petit trop pour moi d’ailleurs (sourire) ! Je n’ai pas de critères spécifiques de base, ça aurait pu le faire avec toutes les trois mais voilà, il faut faire un choix !"

(...)