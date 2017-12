Ce soir, la neuvième saison de L’Amour est dans le pré prendra fin sur RTL-TVI. Déjà, diront certains. Si le temps nous a paru court, il y a bien des choses à retenir de l’émission qui nous a tenu en haleine ces derniers mois.

1 Coup de foudre pour Bernard

Dès les premiers speed-datings, le ton était donné, surtout du côté de Bernard. L’agriculteur avoue avoir eu " un coup de foudre " pour Isabelle. Lors de leur tête à tête, la prétendante s’est même permise de retourner le sablier afin de disposer de plus de temps avec lui. Le courant est passé entre eux…

2 Étienne et ses nombreuses prétendantes

Lors de la lecture des lettres, Étienne ne savait plus où donner de la tête. Les choix étaient difficiles à faire pour l’agriculteur qui s’est, finalement, retrouvé avec une longue table garnie de prétendantes pour les speed-datings. Trois d’entre elles l’ont rejoint à la ferme. Enfin… plutôt quatre. Avec l’accord de Sandrine Dans, l’agriculteur a invité une quatrième prétendante à participer à l’aventure. Après plusieurs jours à la ferme, Étienne a choisi de partir en vacances avec Lauren. Un choix qui ne s’est pas fait sans larmes.

3 Les larmes d’Herman

Grand sensible, Herman a eu du mal à éliminer une de ses prétendantes après quelques jours passés à la ferme. " Au speed-dating, c’est le cœur qui parle. Maintenant, quand je les vois à la ferme, c’est dans la tête que ça commence à tourner et ce n’est pas facile ", a-t-il expliqué les larmes aux yeux. L’agriculteur flamand a décidé de continuer l’aventure avec Marie et Adèle. Jacqueline se retrouve éliminée. " Tu as trop d’énergie pour moi. Surtout quand je rentre le soir après une journée de boulot ", lui a-t-il expliqué.

4 Premières galipettes

Dans la ferme de Benoît, tout a été à la vitesse grand V. Michaela, l’une de ses prétendantes, n’a pas tardé à avouer à Sandrine Dans avoir passé la nuit avec Benoît après l’avoir massé dans la baignoire. Au moment de faire son choix, l’agriculteur n’a pas hésité et il a préféré Michaela à Natacha.

5 Pol se retrouve seul

Pas de bol pour Pol. Après l’abandon de Mégane qui n’était pas attirée par l’agriculteur, ce dernier s’est retrouvé avec Murielle et Shirley. Mais le courant n’est pas passé avec elles, pas assez pour construire une relation. Avant le voyage, elles ont décidé de faire leurs valises, laissant Pol seul à la ferme.