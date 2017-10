Ce mardi soir, sur RTL-TVI, démarrait la 9e saison de L’Amour est dans le Pré animée par Sandrine Dans.

Après les cartons d’audience de l’année dernière, cette nouvelle édition était pour le moins attendue. Résultat? Déjà quelques surprises pour son premier épisode. Outre les 80 prétendantes d’Etienne (dont l’une qui pèse entre 60 et 120 kilos, « ça laisse de la marge! » rigole le fermier), un double emploi (un prétendante qui a envoyé deux lettres, l’une à Manu et l’autre à Bernard: « Elle s’est dit qu’elle pouvait s’en taper un! » plaisante ce dernier) ou encore l’absence remarquée de Benoit (« il a fait un malaise durant le tournage mais il sera présent la semaine prochaine » rassure Sandrine Dans), le moment émotion de l’émission se situe dans le retour sur un ancien candidat de l’année dernière. A savoir Joffrey qui, après avoir eu une fille (Léa), s’est marié avec sa prétendante Justine. Sandrine Dans s’est rendu à leur mariage et a dévoilé quelques images de leur union qui s’est déroulé le 9 septembre dernier. « Elle est canon hein! » s’est empressé de dire le fermier au sujet de sa femme rencontrée grâce à L’amour est dans le pré.

Note: les replays de l’émission sont à (re)voir ici : https://www.rtl.be/tv/rtltvi/emissions/l-amour-est-dans-le-pre/videos?page=1