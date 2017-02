Adieu les mimiques à se tordre de rire de Mr Bean , désormais le comédien britannique Rowan Atkinson enfile (à partir de ce dimanche à 20 h 55 sur France 3) l’impair et le chapeau du célèbre commissaire Jules Maigret, personnage venu tout droit de l’imagination de l’écrivain belge Georges Simenon en 1932.

L’idée peut paraître surprenante mais c’est pourtant bien avec le comédien que la chaîne britannique a choisi de faire persister le personnage de Maigret. Le nom qui se cache derrière ce projet n’est d’ailleurs pas anodin puisqu’il s’agit de John Simenon, un des fils du célèbre romancier. "L’idée n’est pas biscornue, ni inhabituelle. Le Maigret italien, Gino Cervi, était un acteur comique avant de devenir Maigret. Tout comme Jean Richard en France", explique au journal Le Monde celui qui, depuis la mort de son père en 1989, a pris les commandes de la société Maigret Productions Limited.





Le nom de Rowan Atkinson s’ajoutera donc à la longue liste d’acteurs (35 au total) ayant incarné le commissaire se laissant guider par son instinct pour résoudre les enquêtes les plus complexes. Il faut dire que Maigret a facilement réussi à s’exporter et à être joué par des acteurs de toutes origines. Il existe, en effet, un Maigret italien, allemand, hollandais, russe ou encore japonais. Malheureusement pour son papa originaire du plat pays, Jules Maigret n’a jamais été incarné par un acteur belge.

Parmi les nombreux comédiens à avoir pris les traits du commissaire sur le petit écran, on retiendra le nom de Jean Richard. C’est d’ailleurs avec ce dernier, commissaire Maigret de 1967 à 1990, que la série a connu le plus d’adaptations en téléfilms (92 épisodes dont 18 en noir et blanc). Un an après le décès de Georges Simenon, c’est toutefois Bruno Cremer qui reprendra le rôle de Jules Maigret à la place de Jean Richard. La série reprend donc de plus belle avec un premier épisode intitulé Maigret au Picratt’s. L’histoire entre Bruno Cremer et le commissaire durera 14 ans avant de s’arrêter à cause du cancer de la gorge qui touche l’acteur et le contraint d’arrêter son métier.

Sur grand écran, on retiendra surtout le personnage joué par Jean Gabin, monstre sacré du cinéma français que l’on peut voir dans Maigret tend un piège, Maigret et l’affaire Saint-Fiacre et Maigret voit rouge.





Au ciné ou à la télé, ils ont prêté leurs traits à Maigret

De 1958 à 1963: Jean Gabin





De 1967 à 1990: Jean Richard





De 1991 à 2005: Bruno Cremer