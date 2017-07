HBO, la chaîne qui produit Game of Thrones, possède un penchant marqué pour les surprises. Les nombreux protagonistes principaux qui décèdent dans la série la plus téléchargée au monde en attestent. Et elle aime entretenir le suspense. La preuve avec cette annonce qui va ravir les fans… tout en les laissant dans l’expectative.

Une grande exposition va en effet être organisée à partir de ce printemps. Elle fera le tour du monde et sera inaugurée en Europe. Où ? Mystère. HBO annoncera prochainement les villes qui seront choisies et qui vont attirer la grande foule des admirateurs d’héroïc fantasy médiévale. Mais comme Bruxelles se trouve au cœur du continent, on peut toujours rêver d’y voir cette présentation géante (930 m²) des deux continents de la série, Westeros et Essos.

Puisque le spectacle se doit d’être au cœur de l’expérience, des décors géants plongeront les visiteurs dans l’ambiance de Port-Réal (avec le Trône de Fer), de Castle Black, du Mur sur lequel veille la Garde de Nuit et des régions glacées du Nord d’où arrivent l’hiver et les marcheurs blancs. Mereen et sa grande pyramide ainsi que la Demeure du Noir et du Blanc de Braavos, où Arya Stark apprend à devenir une tueuse, seront aussi mis à l’honneur.

De nombreux objets agrémenteront ce Game of Thrones exhibition Tour. Pourvu que Bruxelles soit choisie…