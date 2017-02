Télévision George R.R. Martin annonce la sortie deen octobre, avant un sixième roman en 2017

Game of Thrones, c’est un peu comme la soupe fadasse qu’on était forcé de boire à la cantine de l’école ou le travail en entreprise : quand il n’y en a plus, il y en a encore. Un bon filon s’exploite jusqu’à l’extrême limite et même au-delà. Et dans ce registre, George R.R. Martin n’a de leçon à recevoir de personne.

Tel un Roi Soleil assis sur son trône de fer, il fait tourner le monde autour de son univers fantastique et distille de temps à autre, selon son bon vouloir, quelques bribes d’infos aux fans impatients de savoir quand l’Hiver arrivera et comment s’achèvera l’affrontement entre les grandes familles au sud du Mur.

Alors que ses admirateurs débattent sans fin sur le nombre d’épisodes à venir pour les deux dernières saisons de la saga, le fantasque écrivain de 68 ans vient une nouvelle fois de prendre tout le monde à contre-pied en annonçant non pas le sixième volume de ses romans, mais un livre de nouvelles. Qui comprendra quinze aventures inédites. Dont une se déroulant dans l’univers de Game of Thrones. Dans Game of Thrones, Book of Swords, il y aura "quinze contes célébrant l’âge d’or des épées et de la sorcellerie, incluant une aventure se déroulant dans l’univers de Game of Thrones et écrite par l’auteur de la saga originale", lâche-t-il sur son blog.

Un livre attendu pour le mois d’octobre de cette année. De quoi faire patienter en attendant un sixième roman, Winds of Winter, qu’il annonce aussi pour 2017 : "J’ai bien avancé. Je crois que le tome 6 sortira cette année, mais, bon, je pensais la même chose l’an dernier." Il faut des nerfs solides pour être fan de GOT…