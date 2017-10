La bande du Grand Cactus monte sur scène !

Vous êtes en moyenne 300.000 téléspectateurs à suivre, un jeudi sur deux, l’équipe du Grand Cactus sur La Deux. Une très bonne audience pour le divertissement instigué par Jérôme de Warzée, il y a deux ans. Séquences piquantes sur l’actualité belge, contenus qui ne manquent pas de mordant et comédiens de talent, l’humoriste du Cactus de VivaCité a trouvé la bonne recette pour divertir les téléspectateurs tout en les informant.

Selon nos informations exclusives, la bande du Grand Cactus sortira temporairement de l’écran afin de se retrouver sur la scène du Forum de Liège, le 10 février prochain. Kody, Adrien Devyver, Martin Charlier alias Kiki L’innocent ou encore Fabian Le Castel viendront, en effet, se greffer au spectacle de Jérôme de Warzée intitulé Réservé à un public fin. "Pendant tout le spectacle, les membres du Grand Cactus viendront sur scène, chacun à leur tour ou parfois à plusieurs, pour tourner des séquences", nous explique-t-il.

"Je ferai des sketchs issus de mon spectacle mais également des sketchs provenant du spectacle que j’ai fait en duo avec Jérôme de Warzée ou encore ceux du Grand Cactus . Ce qu’on fera sur scène n’est pas encore vraiment déterminé mais j’imagine que les Depardieu, Belmondo et Van Damme seront de sortie au Forum…" (sourire), nous confie, quant à lui, Kody, l’un des comédiens phares du divertissement de La Deux.

Malgré son agenda chargé, Adrien Devyver, présentateur du Grand Cactus, sera également de la partie. "Je jouerai le rôle du présentateur et serai le lien entre les différentes séquences", explique l’animateur du 20.02 qui est déjà monté sur les planches avec la pièce de la RTBF. "J’adore me retrouver sur scène. Même si on essayera de reproduire un Grand Cactus sur scène, la façon de se préparer à l’exercice est totalement différente."

Bientôt sur la RTBF

La RTBF profitera de l’occasion pour capter l’ensemble du spectacle afin de le rediffuser sur l’une de ses chaînes (La Deux, on imagine) une fois que la tournée de Jérôme de Warzée sera terminée.

En attendant de les retrouver sur scène, les téléspectateurs pourront retrouver la bande du Grand Cactus, un jeudi sur deux, en alternance avec 69 minutes sans chichis, sur La Deux et lors d’une émission spéciale prévue pour les fêtes de fin d’année.A.P.