La Belgique inspire les séries françaises

Télévision

Il y a comme une atmosphère de La Trêve et d’Ennemi public qui plane sur le Brabant wallon… Depuis le 25 juillet dernier, l’équipe de Zone blanche - une série en 8 épisodes prochainement diffusée sur La Une et France 2 - s’est installée en Belgique (Limal, Nivelles, La Hulpe et Wavre ces jours-ci), après un début de tournage en France.

Et, ô surprise, si l’on retrouve quelques éléments (la forêt, l’enquête criminelle, des personnages étranges…) qui ont fait le succès de la 100 % belge La Trêve (lire ci-contre), on reconnaît aussi au casting de cette nouvelle coproduction franco-belge des acteurs issus de cette même série, voire d’Ennemi public. Une pure coïncidence - une autre a été évitée quand le pont, lieu symbolique de La Trêve, avait été repéré par l’équipe de Zone blanche -, mais une preuve de plus que notre pays a franchi une étape importante dans la réalisation de fictions télé.

Pionnière d’un genre donc, la RTBF avec ses séries 100 % belges ? Peut-être… En tout cas, "il était temps" que les grandes chaînes françaises se mettent aussi à ce type de séries atmosphériques, nous glisse Mathieu Missoffe, l’un des scénaristes de Zone blanche, ancien auteur du succès de TF1, Profilage. "Oui, il y a un effet air du temps… Il y a l’envie de construire un monde au-delà des rebondissements et péripéties habituelles."

Alors oui, dans ce genre-là, c’est quitte ou double, ça passe ou ça casse à la télé. "Ça demande plus d’attention du téléspectateur, c’est certain. Mais on est content de pouvoir exiger plus de lui". Et on ne mise plus forcément sur des têtes d’affiche, des vedettes du petit écran, pour attirer le chaland…

Et si la France prend aujourd’hui le chemin déjà emprunté par la fiction télé belge depuis quelques mois, les conditions de tournage ne sont pas pour autant similaires. Pour réaliser une série en 8 épisodes comme Zone blanche, l’équipe d’une quarantaine de personnes qui se déplace de la France à la Belgique bénéficie de 90 jours de tournage. Contre 70 pour La Trêve, série belge en 10 épisodes…