Nouveau moment un peu gênant sur le plateau de TPMP jeudi soir. Alors qu'il parlait de ses nombreuses conquêtes, Benjamin Castaldi a cru de bon ton d'avouer qu'il s'était vengé de manière plutôt scatologique sur l'amant de sa femme.





Sans préciser s'il s'agissait de Flavie Flament, le chroniqueur, toujours dans le bon goût et la mesure, a avoué avoir uriné à plusieurs reprises dans la bouteille de vodka du Don Juan et s'être frotté l'entre-jambes avec la brosse à dents de ce dernier, à de multiples reprises.





"Il y avait un homme qui m'a piqué une de mes femmes et qui s'est installé chez moi. Je cherchais une façon de me venger. En allant voir mon fils, j'avais remarqué que ce monsieur aimait la vodka, qu'il mettait dans le réfrigérateur. Chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'ouvrir le frigo, de prendre la vodka et d'uriner... (...) J'allais ensuite dans la salle de bain, je prenais sa brosse à dents et je me frottais les fesses avec..."





S'il était branché sur l'émission, l'homme qui se sera probablement reconnu appréciera...