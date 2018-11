Pamela Anderson ne reste jamais très longtemps hors du feu des projecteurs. À peine éliminée de Danse avec les stars, elle sévit à nouveau à la télé, australienne cette fois, avec des déclarations pour le moins étonnantes. Alors que chaque semaine, de nouvelles actrices se plaignent du harcèlement sexuel à Hollywood, l’ancienne sirène d’Alerte à Malibu, elle, n’a rien trouvé de plus judicieux que d’attaquer le mouvement MeToo. "Je pense que ce féminisme peut aller trop loin, a-t-elle lancé au cours de l’émission 60 minutes. Je suis féministe mais, à mon avis, cette troisième vague du féminisme est ennuyeuse. Je crois que cela paralyse les hommes. J’estime que ce mouvement #MeToo est un peu trop pour moi. Je suis désolée, je serai probablement tuée pour avoir dit cela."

C’est plus que probable. D’autant que ses collègues risquent de ne pas apprécier non plus son ironie. "Ma maman m’a appris à ne pas aller à l’hôtel avec un étranger, ajoute-t-elle. Si quelqu’un ouvre la porte en peignoir de bain alors que c’est censé être une rencontre professionnelle, peut-être devrai-je partir avec quelqu’un d’autre. Je pense que certaines choses relèvent juste du bon sens. Ou alors, si vous entrez… faites le job. Je suis canadienne, je dis ce que je pense. Je suis désolée, je ne suis pas politiquement correcte."

On n’ose imaginer son discours si elle n’était pas féministe, comme elle le prétend…