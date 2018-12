C’est une figure emblématique de RTL-TVI qui quitte l’écran. Après presque 36 ans de bons et loyaux services, Philippe Malherbe présentera, ce mercredi, son dernier numéro de Coûte que coûte, magazine qu’il porte depuis 20 ans, sur la chaîne privée. Une dernière apparition sur le petit écran pour le journaliste qui n’aura malheureusement pas l’occasion d’avoir le mot de la fin. "L’émission de ce mercredi a été enregistrée il y a plusieurs semaines. À ce moment-là, je savais qu’il y avait des risques que je parte, mais rien n’était encore sûr. On ne m’a pas laissé faire mes adieux aux téléspectateurs. C’est dommage. Ça aurait été plus sympa", regrette Philippe Malherbe, contacté par nos soins.