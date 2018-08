Mauvaise nouvelle pour les fans de Game of Thrones, qui piaffent d’impatience de découvrir l’ultime saison de la saga la plus téléchargée au monde. Alors que les six épisodes d’une heure trente étaient annoncés sur les petits écrans à partir du mois d’avril 2019, la production a pris du retard. Le responsable des effets spéciaux, Joe Bauer, l’a annoncé au Huffington Post : "Nous venons juste de commencer notre travail. Nous allons devoir bosser sans relâche sur la saison 8 jusqu’à mai 2019, donc durant huit ou neuf mois. Or le tournage de la prequel débute en février, ou du moins le pilote. Ce qui veut dire qu’on aura encore plein de boulot pour la saison 8 quand débuteront les prises de vues."

Impossible, évidemment, de diffuser des épisodes en avril alors que la postproduction ne s’achèvera qu’en mai. Et même si les premiers volets étaient prêts à temps, HBO ne prendrait pas le risque de commencer la diffusion sans avoir la certitude que la suite sera bouclée dans les temps. D’autant que dans une série aussi spectaculaire, les effets spéciaux occupent une part prépondérante.

Même si la chaîne n’a fait aucun commentaire, les médias américains ne s’attendent pas à une diffusion avant l’été. Voire le printemps, puisque HBO n’est pas vraiment pressée. L’attente est telle que le succès sera de toute façon au rendez-vous. Mais elle oblige aussi à fournir un final parfait.

Ce dont ne doute pas Joe Bauer : "Je pensais que la fin devait être guerrière et que ce serait vraiment très intéressant à suivre. Cela correspond totalement à ce qu’est Game of Thrones, et connaissant comment cela se termine, je ne vois vraiment pas comment cela aurait pu se conclure autrement. Objectivement, je pense que la manière dont cela s’achève est celle dont cela devait s’achever." Mais il va falloir attendre un peu plus longtemps que prévu pour découvrir tout cela.