En mai dernier, la mauvaise nouvelle tombait : après une saison d’antenne, la RTBF décidait de ne pas reconduire Vis ta mine !, émission santé et bien-être présentée par Adrien Devyver. Difficile, en effet, de s’aligner sur les bonnes audiences (environ 50.000 téléspectateurs par jour) d’Un gars, un chef, programme que Vis ta mine ! a remplacé pendant un an.

Pour la rentrée, la RTBF a donc décidé de réutiliser la recette qui marchait en diffusant à nouveau une émission de cuisine en fin d’après-midi sur La Deux, et plus particulièrement durant la tranche occupée la saison dernière par Vis ta mine ! "Les émissions de cuisine comme Un gars, un chef ramènent de l’audience, c’est indéniable. L’émission de Gérald Watelet et Adrien Devvyver était d’ailleurs déclinée dans des mini-capsules et même des livres", nous confie-t-on du côté de la RTBF qui attend que le projet d’émission soit accepté par son responsable des antennes, François Tron.

Ce projet, mené par Gwenaëlle Dekegeleer (co-présentatrice de Vis ta mine! avec Adrien Devyver), serait d’ailleurs assez semblable à Un gars, un chef puisqu’il s’agit du "retour d’un duo derrière les fourneaux". Pas le tandem culte composé d’Adrien Devyver et Gérald Watelet. Selon nos informations exclusives, un "ancien candidat de T op Chef " devrait préparer, tous les jours, face à la caméra, des petits plats que les téléspectateurs pourront reproduire chez eux. Tout cela face à "une bloggeuse ou une influenceuse", sélectionnée il y a deux semaines lors d’un casting réalisé par la RTBF.

Espérons que ce "retour aux sources" soit bénéfique à la grille des programmes de La Deux qui a du mal à trouver sa direction ces derniers temps entre le flop de Vis ta mine ! et l’avenir incertain du 20.02, émission centrée sur les réseaux sociaux qui a débarqué en mai dernier sur la chaîne pour tester son attractivité pendant l’été avant d’intégrer la grille de rentrée.