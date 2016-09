La DH a passé une journée marathon avec Plus belle la vie (VIDEOS)

Télévision

C’est ce qu’on appelle une visite express ! Le temps de signer des centaines d’autographes et presque autant de selfies accordés que, déjà, les six comédiens de Plus belle la vie dépêchés cette année pour représenter la série phare de France 3 au festival de la fiction de La Rochelle reprenaient le train… direction Marseille et son Mistral (quartier fictif du feuilleton). Rendez-vous était pris avec la joyeuse équipe, arrivée la veille en soirée, le long du port, samedi vers 9 h 40.

C’est finalement avec quelques minutes de retard que Cécilia Hornus (Blanche) entourée de la nouvelle génération, Pauline Bression (Emma), Bryan Trésor (Baptiste), Eléonore Sarrazin (Sabrina) et Manon Bresch (Thérèse), poseront devant les photographes professionnels. La faute un peu à Jean-Charles Chagachbanian (Franck) légèrement à la bourre pour le rendez-vous matinal. La vie est peut-être belle, mais le rythme, même hors plateau, reste intense…

9h55

Nous voilà embarqués avec les comédiens dans un véritable tourbillon ! Les caméras de France 3 collent au train de l’équipe, en vue d’un reportage sur les coulisses prochainement diffusé lors du prime-time de fin d’année. À 10h, les comédiens sont attendus dans l’une des salles du festival pour présenter deux épisodes inédits. Ils seront légèrement retardés par la foule qui n’a pas mis bien longtemps à reconnaître ses héros télévisés. Aucun des comédiens n’a le cœur de refuser un selfie, ou une photo de famille avec les fans et badauds qui scandent les prénoms des personnages. "Emma" par-ci, "Thérèse" par-là, les jeunes actrices Pauline et Manon se retournent d’un bond, guillerettes.

10h10

Pause petit-déjeuner accordée à l’abri des regards, à l’intérieur d’un café du port. Le temps de souffler et d’avaler un jus, "très sucré", selon Bryan Trésor. Le temps aussi pour quelques confidences (lire ci-contre), alors qu’Eléonore Sarrazin filme les lieux avec son portable. "C’est pour moi, pas pour Sabrina" (son personnage est une addict des réseaux sociaux, NdlR). Malgré une courte nuit (dodo à 2 h du mat’pour certains), les 4 jeunes sont en joie, pas décontenancés par la ferveur provoquée. Manon, qui a passé (et réussi) son Bac tout en tournant dans le feuilleton, n’a pas l’occasion de prendre l’air sur la terrasse. Un papy, "tous les jours devant la télé à 20h20", la serre fort pour une photo souvenir. Il y en aura 2, 3, 100 comme ça dans les prochaines minutes. La proximité a du bon… mais on ne joue pas trop avec le feu : un bodyguard encadre tout de même l’équipe !

11h00

Retour dans la salle de projection. Le public, face aux 6 acteurs, a droit à une séance de questions-réponses, qui révèle quelques scoops. Comme l’annonce d’un nouveau prime-time, réalisé comme un conte de Noël (qui devrait mettre en scène les jeunes protagonistes) qui sera diffusé à la fin de l’année. Et alors que le producteur et créateur de Plus belle la vie , Hubert Besson, confirme que le feuilleton a signé pour 3 nouvelles années sur France 3, on apprend que deux personnages feront bientôt leur retour : Léa et Valentin Nebout, mais sous les traits d’autres comédiens.

11h20

Alors qu’un spectateur aimerait savoir comment cette jeune génération de comédiens conjugue études et travail dans la série, Cécilia Hornus défend avec bonheur sa position d’ancienne. "On a subi pas mal de quolibets. Mais j’ai toujours cru en ce feuilleton que je défends depuis le début. Et je suis très fière d’être toujours dedans" , dit la comédienne, qui conjugue sa carrière télé avec le théâtre.

11h40

La séance selfies et dédicaces peut débuter. Les spectateurs se mettent en file indienne. Mais dehors, c’est une foule trois fois plus importante qui attend son tour…

13h00

Les comédiens n’ont toujours pas quitté leurs fans…

14h00

Enfin installée pour un rapide déjeuner en terrasse, l’équipe s’apprête à reprendre son train, deux heures plus tard… Mettant ainsi fin à une journée mémorable pour les fans de Plus belle la vie !





"Mon personnage c’était une Nabilla !"

Eléonore Sarrazin n’a pas vraiment débarqué en terre inconnue, il y a 9 mois, quand elle a endossé le rôle de Sabrina. "J’avais suivi la série durant ses 4 premières années, j’avais entre 10 et 14 ans. C’était un tel rendez-vous que ma mère m’autorisait à prendre un plateau repas et sortir de table pour m’installer devant l’épisode. Et un jour, je suis partie en camp, et à mon retour, comme je n’avais pas suivi la série, j’ai lâché", nous raconte-t-elle avec le même enthousiasme que son personnage, Sabrina."Et me voilà maintenant derrière le bar, à la place de Mélanie que je regardais à l’époque !" Une Mélanie avec laquelle, bien des années plus tard, Sabrina partage la même "bonne humeur". Voire un côté un peu cagole ? "Sabrina était en fait écrite comme une Nabilla. Il y avait des références partout, dans ses fringues, le maquillage, le fait qu’elle est toujours sur les réseaux sociaux…Mais quand ils m’ont vue débarquer sur le plateau, ils ont dit : ‘Quoi, c’est toi Sabrina ?’ Encore aujourd’hui, quand j’arrive le matin, certains techniciens ne font pas toujours le lien entre moi et Sabrina ! Je suis plutôt très naturelle. Ils ont fait un gros boulot de transformation sur moi ! Et je pense avoir de mon côté rendu Sabrina plus douce que ce qui était écrit."

Et si Eléonore s’est d’abord demandé, après avoir été choisie pour le rôle, "pourquoi moi ?", elle a vite pris conscience de l’importance d’une nouvelle génération de personnages dans une série installée depuis 12 ans. "Sabrina fait le pont entre le côté vieillot de la série et cette jeune génération qui a la flemme ! Je suis moi-même ambassadrice de la flemme, nous dit-elle tout sourire. Mais en même temps, Sabrina, elle, n’a pas peur d’aller chercher ce qu’elle veut !"

Aller chercher ce qu’elle veut, Eléonore aussi l’a fait. Née de parents célèbres, véritables icônes des années 90 - Ariane du Club Do et le bassiste Rémy des Musclés -, la jeune comédienne avoue qu’elle aimerait qu’"on oublie un peu qui sont" ses "parents. On m’en parle souvent. Non pas que cela me dérange, mais beaucoup prétendent que je suis là grâce à eux. Certains disent même que ma mère envoie des chèques au producteur de la série toutes les semaines !"

Bavarde et dynamique, Eléonore voit le positif dans tout ça : "Quand j’étais plus jeune, je ne comprenais pas que mes parents soient accaparés comme ça, je ne comprenais pas le concept que ma mère soit à tout le monde ! Maintenant, je commence un peu à le vivre. Et puis, je les aime très fort mes parents ! La chance que j’ai, c’est que je n’ai pas dû leur expliquer pourquoi je voulais faire ce métier. Ils me comprennent. Et me laissent faire mes erreurs."





"Comme une drogue !"

Après ce voyage de 3 jours à La Rochelle, il va "un peu se calmer, nous dit-il. Ça commence à me coûter cher. Mais là, je termine en beauté." Photos des acteurs à la main, Alexis, un Bruxellois de 29 ans, s’est fait remarquer lors de la séance de selfies avec les héros de Plus belle la vie, grâce à son t-shirt Djawad’s Fitness (du nom de la salle de sport du Mistral). Ce n’est pas la première fois qu’il rencontre ses idoles au quotidien, "des acteurs pas distants", nous dit-il. Il s’est déjà rendu à deux reprises aux portes ouvertes Plus belle la vie et a même remporté un concours pour visiter les studios du feuilleton : "C’était mon rêve, je suis la série depuis 2007. C’est comme une drogue, on devient addict. Même si parfois, on a un peu honte… il y a toujours des gens qui rabaissent le feuilleton, parce qu’ils ne le connaissent pas." Alexis s’est attaché aux comédiens. "Je suis fan de Léa François (Barbara), je l’ai vue plusieurs fois au théâtre." Tout comme Cécilia Hornus, qu’il est allé applaudir à Avignon. De quoi rendre plus belle sa vie…