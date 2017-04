C’est avec un sourire jusqu’aux oreilles que Cristina Cordula nous a accueillis dans les bureaux de M6, ce jeudi après-midi. La styliste brésilienne, qui fêtera les quatre ans des Reines du shopping (RTL-TVI) en juin prochain et qui nous prépare un prime sur le mariage (Mais chut… "le bébé n’est pas encore né"), est vêtue d’une blouse noire décolletée et d’un jogging rouge tendance. "Le jogging, c’est très tendance en ce moment ma chérie !" (Elle se lève pour nous montrer sa tenue), lance-t-elle. Cristina Cordula faire un fashion faux pas ? Non, c’est impossible !

Quels sont les vêtements qu’il faut éviter de porter, selon vous ?

"Le legging, dans un premier temps ! Il y a eu le mode du legging mais maintenant, c’est fini ! C’est un vêtement très néfaste si on n’a pas une belle silhouette. Les bas collants couleur chaire aussi. Je trouve ça un peu ringard. C’est accepté à une condition : si on est à un événement officiel et qu’on ne peut pas y aller les jambes nues. Ils doivent cependant être transparents !"

Lorsque vous étiez mannequin, vous a-t-on obligé de porter des vêtements que vous n’aimiez pas ?

"Oulala ! Non, jamais ! En tant que mannequin, j’aimais tout ce que je portais. J’ai toujours travaillé pour les créateurs que j’aime. Il m’est arrivé de faire des photos que je n’aimais pas parce que je posais en vêtements d’hiver et qu’il faisait très chaud. Mais bon, ça faisait partie du métier."

Et les ballerines ?

"C’est encore à la mode mais il faut plutôt choisir des modèles au bout pointu."

Les Belges que vous avez reçues dans vos émissions avaient du style en général ?

"Il y a eu de tout. C’est comme les Parisiennes. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, elles ne sont pas toutes au top de la mode ! Je tiens toutefois à préciser que le seul dix sur dix des Reines du shopping a été attribué à une Belge. Pour l’avoir, il faut que tout soit parfait. Une personne qui s’habille mal, c’est une personne qui ne choisit pas les vêtements en fonction de sa morphologie."

Quand vous sortez de chez vous, vous veillez toujours à être au top ou vous vous permettez parfois des fashion faux pas ?

"Depuis que je suis née, j’ai toujours voulu être au top. J’ai toujours été très coquette. J’étais comme la poupée de ma maman. Au Brésil, on avait d’ailleurs tous une couturière qui venait à la maison une fois par semaine pour nous faire de jolies robes."

Acceptez-vous aussi les critiques sur votre style vestimentaire ?

"J’ai déjà eu des critiques mais ça ne me dérange pas. Chacun ses goûts. J’essaye toujours de ne pas faire de fashion faux pas quand même !" (Rires)

D’où vient votre inspiration ?

"Des grands couturiers ou des plus locaux. Moi, je n’invente rien, je ne dicte pas la mode, je la suis."

Vous inspirez-vous de la mode brésilienne ?

"Mais bien sûr ! Mes racines, c’est ma culture ! Je suis brésilienne ! Parfois j’ai donc mon côté brésilien qui ressort. Les Brésiliennes aiment tout ce qui brille : l’argent et le doré. Elles aiment aussi la féminité, les vêtements qui marquent la taille et les décolletés."

Ce que vous faites dans Nouveau look pour une nouvelle vie , c’est vraiment ce que vous faites en dehors de la télé…

"Oui, c’est le cœur de mon métier, ce que je fais dans mon agence de conseils. Je suis styliste et conseillère en image. Ça va donc au-delà du look. Il faut tenir compte de la personne et de sa personnalité. Il faut avoir énormément de psychologie parce que j’essaye de leur trouver un style pour la vie, pas un style éphémère. Et j’y mets vraiment ma touche contrairement aux Reines du shopping. "

Après quatre ans, vous ne vous lassez toujours pas de vos émissions ?

"Non, je le ferai tant que ça m’amuse. Pour le moment, c’est le cas. Je prépare d’ailleurs un prime sur le mariage. Mais, j’avoue que parfois j’aime m’échapper pour faire le vide et ne plus penser à la mode et mon métier."

Vous participez également aux Grosses Têtes . Cela a été facile de trouver votre place parmi les sociétaires ?

"Je ne me suis pas sentie à l’aise directement. C’était difficile pour moi au début. Je suis arrivée dans une émission de radio où il y a des gens très cultivés qui ont une bonne connaissance de la culture française. Je suis arrivée en France assez tard, quand j’avais une vingtaine d’années. J’étais donc très gênée et ne répondais à aucune question. Aujourd’hui, j’y suis allée et j’ai répondu à 3 questions. C’est ma petite fierté."

Aimeriez-vous animer des émissions qui n’ont rien à voir avec la mode ?

"Je peux faire de la télé dans ce que j’aime, c’est-à-dire le milieu du beau. Vous n’allez pas me voir dans une émission scientifique, par exemple. Mais dans une émission de décoration d’intérieur, pourquoi pas ! J’adore chiner !"

Des rêves en dehors de la télé ?

"J’aimerais avoir une maison d’hôtes à côté au Brésil. C’est mon rêve ! J’aime les affaires donc je voudrais aussi lancer mes marques."





"Je suis les conseils mode de mon fils"

À la maison, Cristina Cordula n’a pas passé au crible le look de tout le monde. C’est plutôt son fils de 22 ans, Enzo, qui lui file des conseils. "Il fait partie d’une génération qui s’habille très bien car elle est très liée à l’image. Les jeunes d’aujourd’hui savent ce qu’ils veulent. J’écoute d’ailleurs beaucoup mon fils. Il me donne des conseils. Je vais d’ailleurs toujours acheter mes baskets avec lui."

En parlant d’enfants, l’animatrice nous confie vouloir devenir grand-mère un jour, mais pas tout de suite. "J’adorerais être mamy parce que j’adore les enfants. Je serai d’ailleurs une mamy gâteuse. Mais, je n’attends pas ce moment avec impatience. Pas du tout même parce que mon fils n’a que 22 ans !" (Rires)