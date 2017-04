Fin juin 2016, Sophie Davant apprend la nouvelle par les médias : son émission testimoniale de l’après-midi, Toute une histoire - présentée de 2006 à 2010 par Jean-Luc Delarue - ne sera pas reconduite à la rentrée. "Ce n’était pas agréable de l’avoir appris via les médias. Mais bon, c’est du passé maintenant" , nous confie Sophie Davant qui s’est servie de "ce moment de fragilité pour nourrir le livre" qu’elle était en train d’écrire - en collaboration avec Christophe Fauré -, Il est temps de choisir sa vie ! (Éditions Albin Michel). "Je partage mon expérience pour aider les autres. Je voulais parler de l’idée centrale véhiculée dans Toute une histoire, c’est-à-dire trouver les clefs pour surmonter une épreuve et rebondir."

Quelle est la première étape à suivre lorsque vous voulez surmonter une difficulté ?

"Quand on ne va pas bien, on doit avant tout affronter la réalité et accepter tout ce qu’il y a de négatif en vous. Quand on est dans le déni, on ne peut pas avancer. Ce ne sont pas les fragilités qui nous empêchent d’avancer, c’est de ne pas en être conscient. S’en rendre compte est un moteur."

Dans votre livre, vous parlez d’une maison en Normandie dans laquelle vous aimez vous ressourcer…

"J’ai des semaines agitées, des emplois du temps chargés donc j’ai besoin de prendre du temps pour moi. J’aime donc me rendre dans ma maison en Normandie, aller à la piscine et marcher longuement au bord de la plage. C’est mon petit plaisir et ça me permet de me reposer un peu avant de reprendre le boulot."

Est-ce que vous avez des regrets quelconques par rapport à votre carrière et votre vie personnelle ?

"J’ai toujours essayé de ne pas en avoir. Dans la vie, il faut prendre les bonnes décisions et oser sortir de sa zone de confort pour essayer d’autres choses. Je suis une femme comme tout le monde qui est confrontée à des hauts et des bas. Je n’ai pas une baguette magique qui m’empêche de vivre des moments difficiles."

Est-ce qu’aujourd’hui, vous êtes une femme épanouie ?

"Oui et non. C’est mon objectif donc j’y travaille. Il y a des moments où je me sens bien et d’autres où je doute. Je sais, en tout cas, quels ingrédients il me faut pour être épanouie. (sourire) Vous savez, la vie est une succession de mini-deuils. Cela a été difficile d’accepter une séparation après 23 ans de mariage, de voir ses enfants partir de la maison ou encore de changer de travail. Ce qu’il faut se dire, c’est que tout ne s’effondre pas pour autant."

L’émission Mille et une vies - présentée aussi par Frédéric Lopez - ne reviendra pas à la rentrée. Où vous retrouvera-t-on donc en septembre prochain ?

"Dans C’est au programme , mon émission du matin, mais peut-être aussi dans d’autres projets auxquels je suis en train de réfléchir avec la direction et les producteurs de la chaîne. Ce ne sera pas une émission de type testimonial. J’ai envie de m’essayer à d’autres choses, d’avoir de nouvelles expériences télé."

Est-ce que c’est difficile d’être une femme à la télévision ?

"Oui, c’est difficile d’être une femme, mais pas seulement à la télévision. C’est difficile d’être une femme dans tous les métiers. On se culpabilise toujours de ne pas être à la bonne place au bon moment. Quand vous êtes au travail, vous pensez à vos enfants et inversement. Ce n’est pas facile de tout gérer en même temps et, surtout, ce n’est pas facile de durer et de vieillir quand on fait un métier exposé."





"Je ne suis pas une maman copine"

Avant d’être une femme de télévision, Sophie Davant est surtout une maman. Ses enfants, Nicolas (24 ans) et Valentine (21 ans) - nés de son mariage avec son ex-mari Pierre Sled -, la regardent à la télévision et lui donne des conseils, ce à quoi elle est très attentive. Tous deux ont été "élevés dans le goût du travail" : "Je crois que mes enfants me respectent, respectent mon travail et le fait de me voir travailler. Ils me voient aller au travail tous les jours avec, je pense, courage et professionnalisme. C’est en donnant l’exemple qu’on les élève. Nicolas et Valentine ont été élevés dans cet esprit-là", nous explique l’animatrice qui sera sur le plateau de 69 minutes sans chichis jeudi prochain.

Celle qui a récemment été approchée pour participer à Danse avec les stars ("J’adore mais je ne pense pas que ce soit fait pour moi") se définit d’ailleurs comme étant une maman à la fois stricte mais pas trop : "Je ne suis pas une maman copine. J’ai une certaine autorité et une grande exigence. Mais, en même temps, j’ai un rapport de confiance et de dialogue avec mes enfants."