On savait déjà que la direction de RTL Belgium avait l'intention de licencier 105 personnes au total, dont 15 au sein de la régie publicitaire, 30 parmi la rédaction et 36 au niveau de la production des magazines.

Ce mardi, elle a confirmé 24 licenciements en lien avec le digital et la structure administrative de l'entreprise. "Il y aurait quatre licenciements en radio et 20 dans un ensemble de départements dont le marketing, l'IT, les ressources humaines, etc.", précise Fabian Duma, permanent de la CGSLB. Mi-septembre, la direction de RTL Belgium a annoncé que son plan de "transformation" baptisé #evolve impliquait le licenciement de 105 personnes. Depuis, conformément à la loi "Renault" sur les licenciements collectifs, les conseils d'entreprise s'enchaînent au sein du groupe audiovisuel privé.

Ce mardi après-midi, la direction a abordé les deux derniers axes du plan #evolve, à savoir le développement du digital et l'optimisation de la structure de l'entreprise. Elle a confirmé 24 licenciements en lien avec ces deux axes, sans déterminer les postes précisément concernés.

La logique est la même que pour les autres axes du plan: "il est toujours question de transversalité. Au lieu de travailler par silos, ceux qui travaillent pour la radio par exemple devraient aussi pouvoir travailler pour la télévision ou le numérique", rapporte Fabian Duma.

Le prochain conseil d'entreprise est prévu jeudi 26 octobre. Les représentants des travailleurs y poseront toutes leurs questions dans le but d'identifier d'éventuelles alternatives aux licenciements. "Ne pourrait-on pas former les gens plutôt que s'en débarrasser?", se demande par exemple M. Duma.

Cette phase d'information et de consultation se poursuivra ensuite au rythme d'un conseil d'entreprise par semaine, le jeudi matin.

Actuellement, RTL Belgium emploie au total un peu plus de 500 salariés, une centaine de pigistes réguliers et environ 200 pigistes occasionnels. Le chiffre de 105 licenciements concerne tant les salariés que les pigistes réguliers.