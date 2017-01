L’expression "l’arroseur arrosé" prend tout son sens sur C8. En effet, après quelques mois de diffusion, la chaîne française choisit de faire passer à la trappe… Still Standing - jeu télévisé dont le but est justement de gagner de l’argent sans passer à la trappe. Si le lancement, en août dernier, avait plutôt été convaincant, les épisodes suivants ont connu des audiences catastrophiques. Mais qu’en est-il de la version belge de Still Standing enregistrée depuis février sur le même plateau (situé à La Louvière) ?

En Belgique, le jeu télévisé avait déjà fait ses preuves - sans pour autant frôler des records d’audience - sur RTL-TVI bien avant sa diffusion sur le petit écran français. Avec Jean-Michel Zecca aux commandes, le dernier numéro de Still Standing, diffusé le 27 décembre dernier au profit du Télévie et en compagnie des personnalités de la chaîne, a d’ailleurs réalisé un joli score d’audience en rassemblant 613.376 téléspectateurs.

Un succès qui sera peut-être de courte durée pour la chaîne belge qui devra déprogrammer à son tour le jeu télévisé si elle ne trouve pas rapidement une autre chaîne pour assumer avec elle (procédé du back to back) une partie des coûts de production qui s’élèvent à environ 15.000 euros par émission.

Du côté de RTL, c’est le brouillard. "On ne sait pas encore... Si une autre chaîne ne rachète pas Still Standing, on sera contraint d’arrêter la diffusion de l’émission car ça nous reviendra trop cher", confie Wiet Bruurs, responsable des divertissements à RTL, qui ajoute toutefois que "plusieurs chaînes françaises avaient souhaité acheter le jeu lors de sa mise sur le marché" et que tout espoir n’est donc pas perdu.