Sara de Paduwa ajoutera une nouvelle corde à son arc. Dès le 24 septembre prochain, l’animatrice du 6-8 de La Une sera à la tête d’une nouvelle émission quotidienne de culture générale 100 % belge intitulée Les associés (format adapté de l’ Eredita sur la Rai) . "C’est un quiz géant lors duquel quatre candidats, venus des quatre coins de la Belgique, s’affronteront sur cinq manches dans lesquelles on joue avec les mots", explique l’animatrice qui prend ainsi les commandes de son premier divertissement sur La Une. "Un rêve qui devient réalité", confie celle qui a cependant été contrainte de céder la présentation de La récré de midi à Fanny Jandrain pour voguer vers ses nouvelles occupations.

"J’ai toujours aimé ce genre de jeux. Quand j’étais petite, je voulais d’ailleurs toujours jouer au Trivial Poursuit avec les plus grands", continue celle qui ajoute que ce genre de divertissement manquait vraiment à la programmation de la RTBF. Pourtant, si l’on jette un coup d’œil à la grille de La Deux, on retrouve, à la même heure, un certain Nagui, installé depuis des années…

Bien que les deux jeux télévisés soient différents - Les Associés s’apparentant davantage au divertissement du midi sur TF1 -, le public qu’ils convoitent semble être identique. "Les Associés est un jeu familial qui permettra aux téléspectateurs de jouer chez eux, avec leurs proches, grands ou petits", explique l’animatrice dont le sourire ne devrait pas laisser les téléspectateurs de marbre tous les jours de la semaine à 17 h 30 sur La Une.