Il y a un an, Delphine Simon, titulaire du 15 minutes de La Deux, disait " au revoir " à la RTBF pour s’adonner à une fonction totalement différente, celle de manager du club de hockey Royal Ombrage Hockey Club.

Cette "pause carrière" durera finalement un peu plus longtemps que prévu, nous explique la journaliste. "J’ai décidé de prolonger pendant un an mon activité avec le club de hockey. Ça me plaît énormément et ça m’ouvre à plein de choses. "

Delphine Simon continuera d’ailleurs son aventure dans le sport puisqu’elle devient également le manager officiel de Jonas Gerckens, skipper Volvo/ALD de course au large dans le Top 3 belge, qui participe régulièrement aux actions de Viva For Life.

"Sa carrière sportive est montée en flèche. Il a beaucoup d’objectifs. Il participera à la Route du Rhum en 2018 et au Transat Jacques Vabre en 2019. Il aimerait être le premier Belge à finir la course du Vendée Globe et participera normalement aux Jeux olympiques de 2024 ", nous détaille la journaliste qui soutiendra également son ami, le 17 décembre prochain, pour relever le défi du Paddle For Life, une course de paddle organisée à Namur au profit de Viva For Life. " Ça me fait du bien de me réveiller le matin pour réaliser le rêve de quelqu’un. En tant que manager, je serai à ses côtés pour lui donner un coup de main et le soutenir lors des moments de doute. Jonas est une personne très attachante et solaire, c’est quelqu’un qui mérite d’aller au bout de ses projets."

Des projets "Magazines"

Ses nouveaux projets n’éloignent toutefois pas définitivement Delphine Simon des médias. " Cette année m’a permis de faire le point et de savoir ce que j’avais envie de faire dans les médias ", nous explique celle qui continuera d’être chroniqueuse (tendance jeunesse) tous les mercredis dans le 6-8 la saison prochaine. Elle participera aussi au Beau vélo de Ravel le 19 août prochain et travaille actuellement, et jusqu’à la fin de l’année, en tant que réalisatrice et animatrice, sur le pilote d’une "série magazine" pour la RTBF.

"J’ai une boîte à idées dans la tête. Je propose d’ailleurs régulièrement des concepts d’émissions à la RTBF. Pour le moment, j’ai envie du magazine, mais ça ne veut pas dire que je ne reviendrai jamais à l’info ! "

Il n’est donc pas exclu que les téléspectateurs de la RTBF retrouvent Delphine Simon dans une nouvelle fonction en 2018. Tout dépendra de l’intérêt que le service public portera à son projet qui est, elle le précise, " totalement différent " de ce qu’elle a pu faire à la télévision jusqu’à aujourd’hui.