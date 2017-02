Suite à notre article qui le mettait en cause ("Des finalistes à Miss Belgique vivent désormais dans la peur"), Raphael Warny, directeur général de la société PLG, clarifie certaines choses. À commencer par les fameuses cautions qui n’auraient pas été rétribuées à de nombreuses candidates. "Il faut savoir que les frais au niveau provincial étaient pris en charge par le Comité, souligne l’organisateur de l’élection wallonne durant 3 ans. Au niveau des cautions, on n’a rien à voir là-dedans. On percevait bien celles au niveau provincial mais on les faisait suivre au national. Si les candidates ne sont pas présentes aux activités obligatoires, on ne rend pas la caution mais PLG ne décide de rien, c’est le Comité Miss Belgique."

Même son de cloche au niveau d’un sponsor mécontent. "La lettre ouverte citait la société PLG mais ce document était adressé au mauvais interlocuteur. C’est à nouveau le Comité qui gère la salle, etc. Preuve en est: notre contrat était terminé avec eux depuis 2015 mais on avait trouvé un arrangement vu que le Comité ne trouvait plus personne pour gérer les provinciales. Bref, tout était pris à leur charge."

"Romanie n’a pas la carrure d’une Miss Belgique"

"On a reçu d’autres lettres négatives sur trois ans, relativise-t-il. Miss Belgique nous a causé pas mal de choses négatives, plus de choses négatives que de positives. On est d’ailleurs au tribunal avec un sponsor d’une édition provinciale. Professionnel, on le communique et on le poste sur Facebook car on veut être transparent."

Raphael Warny ne regrette pas son expérience Miss Belgique pour autant. L’élection lui a donné des idées (voir ci-dessous) mais il l’analyse différemment avec le recul. "Quand j’avais vu l’élection de Noémie Happart en 2013, j’avais envie de zapper, se souvient le directeur de l’agence d’événements. J’avais donc envoyé un mail au Comité pour leur dire que leur show n’était pas très professionnel, voire nul et qu’il fallait le modifier. À partir de là, ils m’ont contacté pour en parler. On a ensuite fait de chouettes actions avec Noémie Happart dans les écoles et ils ont alors décidé d’arrêter leur contrat avec leur ancien partenaire pour le faire avec nous."

Mais quand il a vu le bad buzz autour de Miss Belgique actuelle, Romanie Schotte, Raphael Warny se rend compte que "pour gérer Miss Belgique, il faut des épaules très solides, avoir du répondant ou même posséder un attaché de presse pour parler parfaitement français et non pas moitié français et néerlandais. Car il y a des mots qu’on ne dit pas en français ou qui ne sont pas les mêmes qu’en néerlandais… Quand j’ai vu Romanie se défendre sur son caca, je ne trouve pas que ses prestations télé soient dignes d’une Miss Belgique. Une miss Nivelles ou Tournai à la limite, mais pas une Miss Belgique. Il ne faut pas la lâcher comme ça, il faut une carrure autre pour gérer ça !"

Histoire d’en rire ou "de prendre la balle au bond", sa société avait même lancé un concours pour offrir des coussins caca en réaction à la polémique. "On aurait pu créer une usine tellement il y a avait de la demande ! (plus de 600 personnes, NdlR), sourit Raphael Warny. Je pense que dans ce cas précis, il était préférable de tourner les choses à l’autodérision que de prendre tout au sérieux et de vouloir se justifier sur tout."





Miss Tattoo contre Miss Belgique

"C’est venu d’une réflexion lorsque je travaillais pour Miss Belgique, justement, explique Raphael Warny, devenu l’organisateur de Miss&Mister Tattoo 2017. En voyant que pas mal de filles se présentaient au concours Miss Belgique avec des tatouages - mais ne pouvaient donc pas y participer vu que cela est interdit par le Comité - , pourquoi pas lancer notre concours à nous ?" Après une présentation le 28 janvier au Carré de Willebroek, la finale de Miss&Mister Tattoo aura lieu le 4 mars à l’Atomium (Bruxelles). "Le concept prend une telle ampleur qu’on va l’exporter ailleurs (France et Pays-Bas prochainement) pour aller au-delà des salons de tattoos." Un concours qui attire du monde, y compris Plug RTL et Radio Contact qui suivent l’élection. "C’est un autre concours mais pas forcément pour concurrencer Miss Belgique. Il faut juste arrêter les préjugés. Si on ne va pas accepter une personne de 150 kilos, on ne va pas la recaler pour deux kilos en trop non plus. On est aussi plus ouvert que chez Miss Belgique. Même si cette élection ne va pas durer 60 ans, faut simplement vivre avec son temps !"