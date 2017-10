Ce mercredi soir, sur RTL-TVI, l’équipe d’Indices revient sur deux affaires revenues dans l’actualité : celle de Christelle Sandervorst, jeune femme retrouvée morte, il y a six ans dans la rue des Hospices à Verviers, et celle de Malaïka, une petite fille de dix mois décédée des conséquences du syndrome du bébé secoué dans une crèche de Berchem-Ste-Agathe en 2015.

Cette dernière sera d’ailleurs traitée par Emmanuelle Praet, journaliste depuis vingt ans, bien connue pour son rôle de chroniqueuse dans On refait le monde sur Bel RTL ou encore dans C’est pas tous les jours dimanche sur la chaîne privée. Avant de mettre en route ce reportage, Emmanuelle Praet a longuement échangé avec la maman de la petite Malaïka. "Ce n’est jamais facile de faire parler les gens, surtout quand cela concerne des sujets aussi délicats. J’ai expliqué à la maman de Malaïka que mon but n’était pas de faire du sensationnel en évoquant l’histoire de sa fille. Je voulais plutôt que cette dernière serve de détonateur, qu’elle permette à d’autres mamans d’avoir un œil attentif sur ce qui se passe dans les crèches", explique Emmanuelle Praet qui n’a pu s’empêcher de pleurer en entendant parler la mère de la victime qui se confiait pour la première fois à la télévision. "Je suis une maman aussi et j’ai un petit cœur. Lorsqu’on a évoqué le moment où elle a dû dire au revoir à sa fille étendue sur un lit d’hôpital, l’émotion est arrivée d’un coup. Elle a pleuré, j’ai pleuré. Quand j’ai réécrit l’interview, l’émotion revenait."

C’est la première fois que la jeune mère acceptait de parler à la télévision…

"Oui et elle a été d’une dignité fantastique. Elle n’était plus une maman anonyme mais une maman qui s’exprimait. Je ne suis pas du tout une psychologue mais je pense que ça lui a fait du bien de me parler."

Vous souvenez-vous de votre premier reportage dans Indices, il y a deux ans ?

"Bien sûr. C’était l’affaire du petit Jimmy, un enfant autiste qui avait été laissé pour mort dans une maison. C’était bouleversant. En fait, chaque numéro d’ Indices me touche d’une façon ou d’une autre. En tant que journaliste, c’est normal de ressentir cela."

Il y a quelques semaines, certains médias vous annonçaient sur le départ d’Indices. Vrai ?

"Pas du tout. Je dis toujours aux gens qui m’entourent de ne pas lire ce qui se dit dans les journaux à mon sujet. Il n’a jamais été question que je quitte Indices ou que j’arrête On refait le monde et C’est pas tous les jours dimanche . Je suis juste devenue freelance. Beaucoup de journalistes ont ce statut-là. Ça nous donne une certaine liberté."

Aujourd’hui, quand les gens vous croisent dans la rue, ils vous reconnaissent avant tout pour C’est pas tous les jours dimanche ?

"Les gens ont commencé à reconnaître ma voix à la radio dans On refait le monde . Je n’ai pas attendu C’est pas tous les jours dimanche pour cela même si je dois avouer que cette émission m’a mise davantage sous les projecteurs des journalistes. Ma vie en termes de rencontres n’a pas changé pour autant. Les gens m’abordent toujours avec gentillesse. On peut croire que je suis parfois rigide, coincée ou que je fais peur mais j’aime vraiment discuter avec les personnes. Je ne suis pas du tout une people et je n’en joue pas."

Dans un récent post Facebook vous dites que "la facilité de parole peut être nuisible car trop d’assurance fait peur"…

"… Oui, j’adore écrire et m’exprimer. Je pense que la liberté de ton qu’on nous donne chez RTL et Bel RTL est une richesse. On est payé pour donner notre avis mais on ne l’impose pas. Je partage simplement mon point de vue. Si ça peut susciter une réflexion chez les téléspectateurs, tant mieux."





"On se base parfois sur les idées des téléspectateurs"

Julie Denayer et l’équipe d’Indices reçoivent énormément de courrier proposant des sujets variés.

"On essaye toujours de trouver un sujet qui est dans l’actualité judiciaire et dont tout n’a pas encore été dit. Pour Christelle Sandervorst, la police a récemment lancé un appel à témoins, c’était donc l’occasion de revenir sur cette affaire. Pour Malaïka, le procès de la gardienne venait de s’ouvrir quand on a commencé le reportage", explique Julie Denayer, présentatrice d’Indices. Parfois, ce sont même les téléspectateurs, eux-mêmes, qui lui donnent des idées de sujets à couvrir dans le magazine. "Je reçois des messages sur les réseaux sociaux ou des lettres. Pour certains sujets, on se dit que ça vaut la peine de creuser et d’enquêter. Ça a notamment été le cas du prochain Indices…"

Celle qui est dans l’équipe d’Indices depuis six ans en a vu passer, des affaires. Si toutes l’ont touchée d’une certaine façon, elle retient cependant celle d’Anaïs Guillaume, une jeune Française disparue en 2013 dont la voiture a été retrouvée à Florenville. "Ses parents étaient désespérés car sa voiture avait été retrouvée mais pas elle", nous confie la journaliste qui avait enquêté et découvert des zones d’ombre, notamment autour de l’ex-petit ami d’Anaïs qui est désormais inculpé pour le meurtre de sa femme.

Au JT pendant une semaine

En dehors de la présentation de ses nombreux magazines (Indices, Face cachée et Face au juge), Julie Denayer est également, depuis septembre dernier, l’un des jokers officiels du RTL Info. Un rôle avec lequel elle se familiarise petit à petit. "C’est toujours aussi stressant mais j’y travaille et j’imagine qu’à un moment donné je me sentirais plus à l’aise. Plus j’en fais, plus je trouverai mes marques", confie celle qui sera aux commandes du RTL Info 19 heures pendant la semaine de Toussaint.