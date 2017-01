Mardi dernier, Jean-Michel Rétif, ancien candidat de Cauchemar en cuisine, a été retrouvé mort dans son restaurant de Vandoeuvre-Lès-Nancy (France), une lettre à côté de lui.

La nouvelle a visiblement beaucoup affecté le chef étoilé Philippe Etchebest qui avait tenté de remettre le restaurant de Jean-Michel Rétif à flots lors de son passage dans l’émission de M6, diffusée sur RTL chez nous ("Sans lui, le restaurant aurait fermé", confiait le candidat à l’époque). "Ce drame m’a beaucoup touché, mais je pense d’abord à la famille. J’ai eu son épouse et sa fille au téléphone : c’est un drame pour eux, j’ai essayé de les réconforter au mieux, mais que dire dans ces cas-là…, déclare le chef dans les colonnes du Parisien. Fred (un autre cuisinier, NdlR), à qui j’ai parlé également, ne comprend pas non plus ce qui s’est passé. J’avais régulièrement Jean-Michel au téléphone, j’étais fier de son travail. Nous devons maintenant respecter la peine de la famille."

De son côté, la veuve du cuisinier a tenu à remercier les internautes pour leur soutien : "Mes enfants et moi vous remercions pour tous vos messages." Il faut dire que depuis l’annonce de la disparition de Jean-Michel Rétif, la toile et surtout la page Facebook du restaurant de l’ancien candidat est submergée de messages de soutien.

L’émission Cauchemar en cuisine n’est pas la seule à être endeuillée en ce moment. En effet, Bienvenue chez nous, programme diffusé sur TF1, doit, pour sa part, faire face au décès de Jean-Richard, l’un des propriétaires du gîte Le Relais à Lavoûte-Chilhac (Haute Loire), survenu dimanche, soit quelques jours avant la diffusion de son passage dans l’émission.