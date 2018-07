Alors que les chroniqueurs n'ont pas semblé remarquer l'incident, la chaîne a, elle, tenu à présenter ses excuses. "La RTBF présente ses excuses suite à l’incident regrettable survenu ce matin et dont nous cherchons toujours l’origine", peut-on lire sur le site de VivaCité. " Même si cet incident est évidemment involontaire et a duré moins de 2 secondes à l’antenne, il n’en reste pas moins que les images diffusées étaient totalement inappropriées: veuillez nous en excuser."Des excuses, donc, mais on se demande encore ce que cette vidéo est venue faire là...