Depuis quelques semaines, la RTBF a lancé un appel à candidatures intrigant. Le service public recherche des duos d’anonymes - père et fille, mari et femme, amis, collègues… - à la personnalité débordante. Mais pour en faire quoi ? La réponse devrait bientôt être révélée sur les petits écrans. En attendant, voici tous les détails en exclusivité !

La RTBF planche en ce moment sur une nouvelle émission hebdomadaire adaptée d’un format anglais qui cartonne sur les antennes de BBC 2. Originellement intitulé Common Sense (qu’on traduirait par Sens commun ou C’est du bon sens), le programme plonge des quidams au cœur de l’actualité. À ces quelques anonymes, suivis semaine après semaine et dotés d’un franc-parler assumé et drôle, d’alors donner leur opinion sur l’actualité, le monde, la vie, et tout ça quoi. Version British, avec le second degré nécessaire et la force télévisuelle des duos filmés, ça dépote !

En Belgique, ce programme hebdomadaire en quête de Bon sens populaire pourrait aussi connaître son petit succès dans les prochaines semaines (il devrait être mis sur antenne début mars sur La Une). Condition sine qua non : que son casting - qui est d’ailleurs toujours ouvert - soit réussi. Car faire reposer toute une émission sur les réflexions, intellectuelles ou non, d’anonymes, quelques-uns l’ont fait avant, dans un autre style.

Si planter des caméras dans le quotidien de Belges a plutôt bien réussi à RTL avec Vu à la télé, la nouvelle émission de la RTBF veut aller plus loin. Et entrer réellement dans le quotidien de la population. Au travail, à la maison, après une partie de tennis, pendant une séance de manucure, les caméras de la RTBF se poseront là où le duo d’anonymes se sentira dans son élément pour se lâcher sur tous les sujets qui font l’actualité et les font réagir au quotidien.

Ce nouveau programme (proposé par les producteurs du Meilleur Coiffeur de Belgique ou encore J’ai filmé 2016) devrait réserver quelques perles et promet du rire… mais sans se moquer.