La serviette brûle entre Patrick Sébastien et France 2!

Rien ne va plus entre Patrick Sébastien et France Télévisions. Interviewé par Télé Star il y a quelques jours dans le cadre de la sortie de son livre Et si on était bienveillant, l’animateur des Années bonheur et du Plus Grand Cabaret du monde menaçait encore France 2 de quitter le navire si la chaîne ne le mettait pas plus à l’antenne. " S’ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s’ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus ! ", avait-il déclaré à nos confrères de l’hebdomadaire français.

Des propos qui font suite à la situation dans laquelle se trouve l’animateur depuis le début de la saison, c’est-à-dire avec une réduction du nombre de ses émissions à quatre Années bonheur et trois Plus Grand Cabaret du monde. Et surtout, pas d’autres projets télévisuels sur le feu.

Ce dernier ultimatum aura finalement eu raison de l’animateur. C’est même la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase. Selon Le Parisien, France 2 aurait décidé de ne pas renouveler le contrat du tourneur de serviettes à la saison prochaine. Celui-ci devrait s’arrêter en juin, pouvons-nous lire dans les colonnes du quotidien français.

Des audiences en baisse

Si Patrick Sébastien faisait des records d’audience à son arrivée sur France 2 en 1996, ses émissions sont plutôt à la traîne aujourd’hui face aux gros programmes de TF1. Le 6 octobre dernier, Les Années bonheur n’ont, par exemple, été suivies que par 2,2 millions de téléspectateurs (12,6 % de part de marché), soit deux fois moins que Danse avec les stars, paquebot de TF1 qui a rassemblé 4,5 millions de téléspectateurs (23,2 % de part de marché).

À bientôt 65 ans - il les fêtera le 14 novembre prochain -, Patrick Sébastien a toutefois plus d’une corde à son arc après quarante-trois ans de télévision. Il sera d’ailleurs sur la scène belge, les 26 et 27 octobre prochains, avec son spectacle Avant que j’oublie !