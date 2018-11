L'affaire entre l'équipe de Touche Pas à Mon Poste et Karine Ferri fait rage! Karine Ferri a décidé de contre-attaquer suite à la diffusion de photos d'elle lorsqu'elle posait nue il y a quatorze ans.

Il y a quelques semaines, Cyril Hanouna et son équipe ont publié des photos de Karine Ferri dans leur émission. Cette dernière posait pour Playboy. TF1 n'a pas du tout apprécié cette diffusion quatorze ans plus tard. Après cela, l'animatrice de Danse Avec les Stars a pris un gros coup au moral et a quitté les réseaux sociaux.

Ce jeudi soir, Cyril Hanouna a abordé la dernière rumeur concernant cette affaire avec la charmante animatrice de TF1. Celle-ci aurait décidé de demander à C8 la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts. Hanouna a toutefois précisé qu'il n'y a eu aucune demande officielle vers la chaîne avant d'ajouter: "Karine, je t'aime beaucoup mais fais-toi plaisir: demande 40 milliards dans ce cas-là!"

Présent sur le plateau de TPMP pour en discuter, Benjamin Castaldi estime que cela n'a aucune chance d'aboutir: "Si elle avait demandé 15.000 ou 20.000 euros peut-être, si elle considère qu'elle a été blessée dans son honneur". L'ancien collaborateur de TF1 a même été plus loin: "C'est une politique délibérée du groupe TF1, je vous le dis, qui a mis en place une cellule anti-Hanouna. Vous êtes l'homme à abattre."