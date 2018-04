Un signe de ralliement pour marquer son soutien, tel est le credo du groupe RTL cette année pour marquer les 30 ans de l’action au travers de la Tribu Télévie. "Tout un chacun est invité à marquer son soutien au Télévie en postant une photo de lui sur les réseaux sociaux grimé de deux traits rouges sur le visage avec le hashtag #TribuTélévie, nous glisse-t-on en exclusivité du côté de la chaîne privée qui a joué le jeu avec ses animateurs et des influenceurs des réseaux sociaux. P our chaque photo postée avec le #tributelevie, la Loterie nationale reversera 1 euro au Télévie."

Depuis 30 ans , des centaines de chercheurs, médecins, malades, familles, bénévoles et citoyens se mobilisent et s’activent chaque jour pour faire avancer la recherche et vaincre cette terrible maladie qu’est le cancer. Ce qui caractérise le Télévie, c’est qu’aux côtés des très nombreux anonymes qui travaillent dans l’ombre, il y a aussi des personnalités qui mettent la lutte contre le crabe et les malades dans la lumière. Comme l’animateur de la RTBF Adrien Devyver (et sa capsule choc de la semaine dernière) ou ici avec les traits rouges sur les joues d’Emilie Dupuis, de Thomas Van Hamme, de Michael Miraglia, de Jean-Michel Zecca, de Maria Del Rio, de Sophie Pendeville, de David Antoine, de Sandrine Corman, etc. Tous se mobilisent pour les gens qui souffrent, pour rendre le sourire aux malades.

Un geste simple pour la bonne cause. Car le Télévie est avant tout une opération qui contribue à faire reculer la maladie. "Il y a trente ans, 80 % des enfants atteints d’une leucémie mouraient. Aujourd’hui, plus de 90 % des enfants en guérissent ! Depuis 1989, le Télévie a permis de récolter 173 millions d’euros en faveur de la recherche qui ont rendu possible le financement de 2.200 projets de recherche."

