Faire aussi bien qu’avec Yvoir B était-ce possible ? Le FC Pessoux l’a prouvé, avec ses 270 buts encaissés la saison passée. On garde les mêmes ingrédients et on recommence. La sauce a pris. Une fois encore, les Héros du gazon ont plongé des centaines de milliers de spectateurs au cœur du football amateur : ses troisièmes mi-temps, ses bénévoles, ses terrains crevacés et ses joueurs qui ont brillé quand ils étaient jeunes.

Jaja, le Néerlandophone qui est chaud comme une baraque à frites. Olivier, le frère de Philippe alias Friktich, voilà quelques personnages qui ont régalé le public. Ces nouvelles stars étaient toutes plus attachantes les unes que les autres. Chaque week-end, elles ont alimenté les conversations des sportifs et amoureux de divertissement.

Mais la grande question était de savoir si elles allaient être des konijnen jusqu’au bout ? Ou pouvaient-elles remporter enfin une rencontre ? Léo Van Der Elst - tel Guy Thys à Mexico 86 - devait mener ses hommes à la victoire. Pour l’épisode final, au stade du Standard de Liège - où le public a été habitué à ne pas assister à du spectacle cette saison - les Pessoussois ont eu la chance d’affronter de véritables héros, d’anciens Diables Rouges. Le bel Alex et consorts étaient de sortie pour l’occasion.

Le city-trip à Barcelone, l’hymne version Kiki et Jean-Luc Fonck, le régime, le car, les nouveaux équipements et même le truculent Jean-Marie Pfaff devaient aider l’attendrissant Christopher et ses coéquipiers à faire la différence. Pierre, le capitaine-entraîneur-boucher, a même trouvé de la viande fraîche pour renforcer le groupe.

Au sortir de la trêve hivernale, au terme d’un premier tour décevant, les Cinaciens se devaient de hausser leur niveau de jeu. La victoire contre Natoye - qui fut le temps d’un match la pire équipe de Wallonie pour paraphraser Jean-Luc - a galvanisé les troupes. "Pas lever le pied, le mettre. On joue au football, pas à la danse", le message d’un Pierre, premier buteur de la saison, est bien passé.

Après un nœud de cravate récalcitrant, Olivier et ses copains ont pu en découdre, sous les yeux de leur famille dont le soutien fut indéfectible. L’émotion était palpable. Peter Van der Heyden postulait à Pessoux, après quelques minutes. Christian Piot se demandant s’il avait aligné un joueur de foot ou un rugbyman. Christopher s’érigeait même en héros, tel un scénario digne d’Hollywood, au moment de sauver les siens en défense. Mais comme face au Paraguay en 86, Veyt trouvait la faille. Pieroni, Claesen, Veyt (d’une superbe volée notamment) et Boffin portaient le score à 0-6 ! Les fameux "dans les pieds et on va au ballon" de Léo Van Der Elst n’ont pas permis de faire la différence. À la reprise, Pierre, le capitaine courage, touchait le cadre. Alors que Leonard et les autres accentuaient leur avantage, Bodart s’amusait dans son ancien jardin. Yassine pouvait ainsi sauver l’honneur. Mais il inscrivait, dans la foulée, un but qui ne devait rien à personne sauf à son talent. Au final, 2-16, mais le FC Pessoux aura eu le mérite de relever le défi. L’histoire de quelques mois, les joueurs ont quitté leur anonymat pour une aventure inoubliable. "On ne dit pas adieu, on dit au revoir", ponctuait Pierre qui reprendra la tête de l’équipe, au moment de quitter Léo.

Une chose est certaine, amateurs et professionnels ont un point commun : l’amour du foot. Chacun a droit à son quart d’heure de gloire.